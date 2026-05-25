La Chine a réaffirmé son soutien antiterroriste au Pakistan après l’attentat ayant fait au moins 28 morts dans cette province stratégique du corridor économique sino-pakistanais

Pakistan : Pékin condamne l’attaque contre un train au Baloutchistan La Chine a réaffirmé son soutien antiterroriste au Pakistan après l’attentat ayant fait au moins 28 morts dans cette province stratégique du corridor économique sino-pakistanais

La Chine a condamné lundi l’attaque meurtrière contre un train de passagers au Pakistan, qui a fait au moins 28 morts dans la province du Baloutchistan.

L’attaque, attribuée à un kamikaze selon les autorités pakistanaises, s’est produite dimanche dans le sud-ouest du pays.

« La Chine condamne fermement cette attaque terroriste, s’oppose résolument à toutes les formes de terrorisme et continuera à soutenir fermement le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse à Pékin.

« Nous sommes prêts à renforcer davantage la coopération antiterroriste et sécuritaire avec le Pakistan afin de préserver conjointement la paix et la stabilité régionales », a-t-elle ajouté.

Selon la police, l’explosion s’est produite alors que le train se dirigeait vers la zone du cantonnement militaire de la ville.

Au moins 28 personnes ont été tuées et 90 autres blessées dans l’attaque, selon les autorités locales.

Le Baloutchistan, région riche en ressources minières, constitue également un axe stratégique du Corridor économique Chine-Pakistan, vaste projet d’infrastructures financé par Pékin.

Cette province est régulièrement touchée par des violences attribuées à des groupes séparatistes armés.