Les routes menant à la « zone rouge » d’Islamabad restent fermées, les transports publics sont suspendus et les écoles ainsi que les internats sont fermés

Pakistan: mesures de sécurité de haut niveau en vue d’un éventuel deuxième cycle de discussions américano-iranien Les routes menant à la « zone rouge » d’Islamabad restent fermées, les transports publics sont suspendus et les écoles ainsi que les internats sont fermés

AA / Karachi / Aamir Latif

La capitale pakistanaise reste soumise à un strict verrouillage sécuritaire, alors qu’Islamabad a lancé un nouveau cycle de diplomatie discrète pour tenter de rapprocher les États-Unis et l’Iran autour de négociations, selon des sources sécuritaires.

Les routes menant à la « zone rouge » d’Islamabad, où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et privés importants, dont l’hôtel cinq étoiles ayant accueilli le premier round de discussions entre Washington et Téhéran, restent fermées à la circulation générale.

Tous les établissements scolaires et internats d’Islamabad ainsi que de la ville-garnison voisine de Rawalpindi sont fermés depuis la semaine dernière, tandis que les transports publics, y compris le métro-bus, restent suspendus.

Cependant, le gouvernement a rouvert mercredi deux terminaux de bus à Rawalpindi, permettant un trafic interurbain limité. Une source sécuritaire, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué à Anadolu que les forces de l’ordre ont reçu l’instruction de maintenir ce niveau de sécurité « jusqu’à nouvel ordre ».

Le second cycle de pourparlers devait se tenir cette semaine au Pakistan, mais Téhéran a annoncé qu’il n’y participerait pas tant que les États-Unis ne lèveraient pas leur « blocus illégal » des ports iraniens.

Washington devait envoyer ses représentants, menés par le vice-président JD Vance.

Mardi, le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran afin de laisser du temps à Téhéran pour préparer une « proposition unifiée », à la suite d’une demande des autorités pakistanaises.

Les États-Unis exigent la réouverture du détroit d’Ormuz, qui est resté quasiment fermé depuis les attaques américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février. Téhéran avait annoncé sa réouverture vendredi avant de le refermer le lendemain.

Le Pakistan a joué un rôle central en facilitant un cessez-le-feu de deux semaines entre Washington et Téhéran le 8 avril, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’aucun accord ne soit trouvé pour mettre fin au conflit.

Le cessez-le-feu devait expirer mercredi, mais Trump l’a prolongé sans nouvelle échéance.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz