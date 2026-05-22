Le maréchal Asim Munir doit s'entretenir avec de hauts responsables iraniens, rapporte l'agence de presse officielle iranienne

Pakistan: le chef de l’armée Asim Munir se rend à Téhéran pour des entretiens avec des responsables iraniens Le maréchal Asim Munir doit s'entretenir avec de hauts responsables iraniens, rapporte l'agence de presse officielle iranienne

AA / Istanbul / Rania Abushamala

Le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, a quitté le Pakistan vendredi à destination de Téhéran, selon une source diplomatique citée par l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

La source diplomatique à Islamabad a indiqué à IRNA que Munir se rendait dans la capitale iranienne pour des entretiens avec de hauts responsables iraniens.

La source n’a pas précisé la durée de la visite.

Il s’agirait du deuxième déplacement de Munir à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation entre les Etats-Unis et l'Iran menés par le Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani