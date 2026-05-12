L’explosion s’est produite dans la ville de Sarai Naurang, dans le district de Lakki Marwat, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a indiqué un responsable à Anadolu (AA)

Pakistan : au moins neuf morts et plus de 20 blessés dans une explosion sur un marché du nord-ouest du pays L’explosion s’est produite dans la ville de Sarai Naurang, dans le district de Lakki Marwat, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a indiqué un responsable à Anadolu (AA)

AA / Islamabad

Au moins neuf personnes ont été tuées et plus de vingt autres blessées mardi dans une explosion survenue sur un marché de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, a indiqué à Anadolu (AA) un responsable de l’administration locale.

L’explosion s’est produite dans la ville de Sarai Naurang, située dans le district de Lakki Marwat, a précisé ce responsable sous couvert d’anonymat.

« Je suis actuellement à l’hôpital. Neuf corps y ont été transférés jusqu’à présent. Au moins 22 blessés y reçoivent également des soins », a-t-il déclaré.

Parmi les victimes figurent deux membres des forces de police, a-t-il ajouté, soulignant que les autorités n’avaient pas encore déterminé la nature exacte de l’explosion.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque dans l’immédiat.

Les forces de sécurité ont bouclé la zone et ouvert une enquête, tandis que les équipes de secours poursuivaient l’évacuation des blessés vers les hôpitaux voisins.

Les régions du nord-ouest du Pakistan connaissent depuis plusieurs années une recrudescence des attaques menées par des groupes armés, visant notamment les forces de sécurité et les civils.

Islamabad accuse régulièrement le Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) d’opérer depuis des sanctuaires situés dans l’Afghanistan voisin.

Les autorités afghanes rejettent toutefois ces accusations, affirmant que le groupe ne dispose d’aucune présence sur le territoire afghan.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore