Les forces de sécurité ont sécurisé la zone et lancé une opération de ratissage, selon l’entreprise en charge

Pakistan : au moins 9 morts dans une attaque contre un site minier au Baloutchistan Les forces de sécurité ont sécurisé la zone et lancé une opération de ratissage, selon l’entreprise en charge

AA / Istanbul / Saadet Gokce

Au moins neuf personnes ont été tuées mercredi soir dans une attaque menée par des assaillants armés non identifiés contre un site minier dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué des responsables locaux.

L’attaque a visé un projet d’extraction de cuivre et d’or situé dans le district de Chagai, a rapporté le média Dawn jeudi, citant un communiqué de l’entreprise National Resources Limited.

L’entreprise a précisé que les forces de sécurité, dont le Frontier Corps, sont intervenues rapidement, ont sécurisé la zone et lancé une opération de ratissage.

Si la société n’avait pas initialement fait état de victimes, les autorités locales ont ensuite confirmé un bilan de neuf morts.

« Au moins neuf employés, dont deux agents de sécurité, ont été tués », a déclaré un haut responsable de l’administration de Chagai, sous couvert d’anonymat.

Des responsables de la police ont également confirmé l’attaque et le nombre de victimes.

L’entreprise a enfin indiqué coopérer étroitement avec les autorités compétentes, soulignant que la sécurité de ses employés et de ses opérations reste sa priorité absolue.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba