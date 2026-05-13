- L'affrontement a eu lieu lors d’une opération de sécurité dans le district de Barkhan, dans la province sud-ouest du Baloutchistan, selon l’armée

Pakistan : 5 soldats et 7 assaillants tués lors d’un affrontement dans le sud-ouest - L'affrontement a eu lieu lors d’une opération de sécurité dans le district de Barkhan, dans la province sud-ouest du Baloutchistan, selon l’armée

Au moins cinq soldats et sept assaillants ont été tués mercredi dans un affrontement dans le sud-ouest du Pakistan, a déclaré l’armée.

L'affrontement a eu lieu lors d’une opération de sécurité contre les « terroristes de Fitna Al Hindustan soutenus par l’Inde » dans le district isolé de Barkhan, dans la province du Baloutchistan sud-ouest, a indiqué l’organe médiatique de l’armée dans un communiqué.

Islamabad utilise la terminologie Fitna Al Hindustan pour désigner les groupes séparatistes baloutches, qui ciblent depuis longtemps les forces de sécurité et les civils à travers le Baloutchistan.

Il n’y a eu aucune réaction immédiate de New Delhi aux accusations d’Islamabad.

Parmi les soldats décédés se trouvait un major.

« Les opérations de nettoyage dans les environs se poursuivent pour éliminer tout autre terroriste soutenu par l’Inde présent dans la zone », ajoute le communiqué.

Le Pakistan a connu une recrudescence de la violence militante ces dernières années, en particulier dans ses régions ouest et sud-ouest.

Quinze policiers ont été tués et trois autres blessés dans une attaque combinant tirs et explosifs dans le district de Bannu, dans la province nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa.

Islamabad accuse son rival historique, l’Inde, d’être impliqué dans les troubles prolongés dans les provinces du Baloutchistan et du Khyber Pakhtunkhwa, accusation que New Delhi nie.

Certains groupes militants luttent depuis longtemps pour « l’indépendance » du Baloutchistan, qui représente 42 % du territoire pakistanais.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz