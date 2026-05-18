Pakistan: 3 personnes tuées, 4 autres blessées dans une explosion dans le nord-ouest

Au moins trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées lundi dans une explosion dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué des sources policières.



L'explosion, qui a été provoquée par un engin explosif improvisé, s'est produite dans un marché de Wana, la capitale du Sud-Waziristan, un district tribal près de la frontière avec l'Afghanistan.



Le chef de la police du district, Mohammad Tahir, a déclaré aux journalistes que l'explosion a visé le véhicule du chef de la tribu Ahmedzai, décédé dans l'explosion.



La tribu Ahmedzai représente plus de 60 % de la population locale.



Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque.



C'est dans le Sud-Waziristan, région instable, que le Tehreek-e-Taliban Pakistan, une alliance de plusieurs groupes armés au Pakistan, a été fondée.



* Traduit par Tuncay Çakmak