Le recours passé à des garants extérieurs s’est révélé peu fiable, affirme le PM arménien, Nikol Pachinian

Pachinian : Erevan n’a pas besoin de garants extérieurs pour assurer la paix avec l’Azerbaïdjan Le recours passé à des garants extérieurs s’est révélé peu fiable, affirme le PM arménien, Nikol Pachinian

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré samedi qu'Erevan n’avait pas besoin de garants extérieurs pour assurer la paix avec l’Azerbaïdjan, selon l’agence officielle Armenpress.

Il a critiqué les appels de certaines « forces politiques » visant à demander des garanties de sécurité, estimant que les précédents recours à de tels mécanismes avaient montré leur manque de fiabilité.

« L’un de ces garants de sécurité, en fait, a fait une déclaration très ouverte et transparente lors d’une visite officielle à Bakou, je fais référence au président de la Biélorussie, affirmant qu’il avait participé aux travaux préparatoires de la guerre de 44 jours », a affirmé Pachinian.

« Cette personne faisait partie de nos garants de sécurité, membre de l’OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) », a-t-il ajouté.

Le dirigeant arménien a estimé que son pays ne pouvait pas continuer « à marcher sur le même râteau à chaque fois ».

« En définitive, nous devons sortir de ce cycle dans lequel nous permettons à d’autres de nous instrumentaliser contre des tiers avant d’être ensuite abandonnés », a-t-il déclaré, appelant à un tournant historique et politique pour l’Arménie.

Les relations entre les deux anciennes républiques soviétiques restent tendues depuis 1991, lorsque les forces arméniennes ont occupé le Karabakh, territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, ainsi que sept régions voisines.

La majeure partie de ces territoires a été reprise par l’Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours à l’automne 2020, qui s’est achevée par un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, ouvrant la voie à des discussions de normalisation et de délimitation des frontières.

En septembre 2023, l’Azerbaïdjan a établi sa souveraineté totale sur le Karabakh après la reddition des forces séparatistes.

En août dernier, les deux pays ont signé une déclaration lors d’un sommet trilatéral à la Maison Blanche, en présence du président américain Donald Trump, s’engageant à mettre fin à des décennies de conflit, à rouvrir les axes de transport et à normaliser leurs relations.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir