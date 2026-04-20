La Chine appelle Washington et Téhéran à respecter la trêve et à éviter toute escalade, alors que les tensions menacent la sécurité de cette voie maritime stratégique

Pékin se dit « préoccupé » après l’interception par les États-Unis d’un navire iranien dans le détroit d’Ormuz La Chine appelle Washington et Téhéran à respecter la trêve et à éviter toute escalade, alors que les tensions menacent la sécurité de cette voie maritime stratégique

AA / Istanbul

La Chine s’est dite ce lundi « préoccupée » après l’arraisonnement par les forces américaines d’un cargo iranien dans le détroit d’Ormuz, appelant les deux parties à éviter toute escalade et à créer les conditions d’un retour à la normale dans cette zone stratégique.

« Le détroit d’Ormuz est une voie maritime importante pour le commerce mondial, et sa sécurité et sa stabilité servent les intérêts de la communauté internationale », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d’un point de presse à Pékin.

« Concernant la prise par la force de ce navire (iranien) par les États-Unis, nous exprimons notre préoccupation », a-t-il ajouté, appelant à la retenue entre les deux parties.

Pékin réagissait aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a annoncé dimanche que les forces navales américaines avaient intercepté et neutralisé un cargo battant pavillon iranien, accusé d’avoir tenté de franchir le blocus naval américain dans le golfe d’Oman, avant d’être placé sous le contrôle de Marines.

Selon Donald Trump, le destroyer lance-missiles USS Spruance a intercepté le navire Touska après que son équipage a ignoré plusieurs avertissements de s’arrêter.

La Chine a appelé les États-Unis et l’Iran à « remplir leurs obligations, respecter le cessez-le-feu, empêcher une escalade et créer les conditions nécessaires à la normalisation du détroit », a poursuivi Guo Jiakun.

Il a également exhorté les deux parties à « maintenir la dynamique du cessez-le-feu et à continuer de promouvoir une désescalade » en vue d’une solution politique au conflit.

Cette interception intervient alors que des efforts sont en cours pour ramener les parties à la table des négociations au Pakistan, en vue d’un nouveau cycle de discussions.

Une trêve de deux semaines, négociée sous médiation pakistanaise, doit expirer mercredi à l’aube.

L’Iran avait annoncé vendredi la réouverture du détroit, avant de le refermer le lendemain après que Washington a indiqué maintenir le blocus de ses ports.

Le conflit a été déclenché le 28 février par une offensive conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, suivie de frappes de représailles de Téhéran contre des intérêts américains au Moyen-Orient. Les combats ont été suspendus le 8 avril.

Le Pakistan a accueilli les 11 et 12 avril les premiers échanges de haut niveau entre Washington et Téhéran depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1979, sans aboutir à un accord.

Le président américain a annoncé l’envoi d’une délégation au Pakistan pour un second cycle de discussions avec l’Iran, tandis que Téhéran n’a pas encore confirmé officiellement sa participation.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy