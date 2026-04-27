La loi sur l’accélérateur industriel impose de multiples exigences restrictives aux investissements étrangers dans quatre secteurs stratégiques émergents, affirme la Chine

Pékin exprime de "sérieuses" inquiétudes face à la loi industrielle de l’UE et promet de défendre ses droits "légitimes" La loi sur l’accélérateur industriel impose de multiples exigences restrictives aux investissements étrangers dans quatre secteurs stratégiques émergents, affirme la Chine

La Chine a affirmé lundi que la loi européenne sur l’accélérateur industriel (Industrial Accelerator Act – IAA) constitue une « discrimination institutionnelle » et crée des obstacles « sérieux » à l’investissement, avertissant qu’elle prendra des contre-mesures pour défendre ses « droits et intérêts légitimes ».

Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a indiqué que ce texte impose plusieurs exigences restrictives aux investissements étrangers dans quatre secteurs stratégiques émergents, batteries, véhicules électriques, photovoltaïque et matières premières critiques, tout en intégrant des clauses d’origine européenne dans les marchés publics et les dispositifs de soutien.

Présentée en mars, l’IAA vise à renforcer la base industrielle de l’Union européenne et à accroître la création de valeur, dans un contexte de concurrence mondiale jugée « déloyale » et de dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs non européens dans des secteurs clés.

Pékin a transmis officiellement ses observations à la Commission européenne, exprimant ses « préoccupations sérieuses » quant au contenu de la législation. Les autorités chinoises estiment que ce texte discrimine les investisseurs chinois, pourrait ralentir la transition écologique de l’UE et nuire à une concurrence équitable sur le marché européen.

La Chine appelle Bruxelles à supprimer les dispositions jugées discriminatoires, notamment les exigences de contenu local, les obligations de transfert de technologies et les restrictions liées aux marchés publics.

Tout en se disant disposée à dialoguer avec l’Union européenne, Pékin a prévenu qu’en cas d’adoption du texte sans prise en compte de ses préoccupations, elle prendra des mesures de rétorsion pour protéger les intérêts de ses entreprises.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore