- « Des solutions d’hébergement plus solides et durables sont nécessaires », a déclaré le porte-parole onusien

ONU: Les infections cutanées triplent à Gaza sur fond de crise aiguë des abris - « Des solutions d’hébergement plus solides et durables sont nécessaires », a déclaré le porte-parole onusien

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’ONU a alerté mercredi sur une nette aggravation des infections cutanées et des maladies liées aux parasites parmi les déplacés dans la bande de Gaza, dans un contexte de pénurie aiguë de moyens pour assurer des conditions d’hébergement dignes.

« Les équipes sur le terrain constatent une hausse continue des infestations parasitaires et des infections de la peau à Gaza », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« En mars, ces cas ont plus que triplé dans les sites de déplacement gérés par les Nations unies », a-t-il ajouté.

Dujarric a affirmé que près de 10 000 personnes sont désormais touchées, contre environ 3 000 en janvier, d’après les données de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

Face à cette situation, l’ONU appelle à faciliter l’entrée de produits essentiels – shampoings anti-poux, lotions, articles d’hygiène, pesticides et insecticides – afin d’éviter une dégradation supplémentaire de la situation sanitaire.

Sur le plan des abris, les acteurs humanitaires ont dû improviser, réutilisant des palettes en bois servant au transport de l’aide pour construire des structures d’urgence destinées aux familles déplacées.

« Une vingtaine d’abris de ce type ont été installés dans les gouvernorats de Gaza et du nord de l’enclave, offrant un minimum d’intimité et de dignité », a précisé Stéphane Dujarric.

En mars, les partenaires de l’ONU ont acheminé des milliers d’articles d’urgence – couvertures, bâches, tentes – au bénéfice de plus de 45 000 familles. Mais l’organisation insiste : des solutions d’hébergement plus durables restent indispensables, ce qui suppose l’entrée de matériaux et d’équipements pour réparer les habitations endommagées.

Par ailleurs, le bureau des médias du gouvernement à Gaza a affirmé le 14 avril qu’Israël a commis 2 400 violations du cessez-le-feu conclu en octobre, évoquant notamment des frappes meurtrières, des arrestations, des mesures de blocus et des pratiques assimilées à la famine.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, ces violations ont fait 784 morts et 2 214 blessés.

Le cessez-le-feu avait été conclu après plus de deux ans de guerre déclenchée le 8 octobre 2023. Depuis, les violences se poursuivent sous diverses formes, avec un bilan de plus de 72 000 morts et 172 000 blessés, tandis que près de 90 % des infrastructures de l’enclave ont été détruites.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme