Paris estime que cette feuille de route fixe un cap clair vers la réunification des institutions libyennes, la formation d’un exécutif unifié et l’organisation d’élections nationales

ONU : la France réaffirme son soutien à la feuille de route politique pour la Libye Paris estime que cette feuille de route fixe un cap clair vers la réunification des institutions libyennes, la formation d’un exécutif unifié et l’organisation d’élections nationales

AA / Istanbul / Sanaa Amir

À l’ONU, la France a renouvelé son appel à une solution politique en Libye, insistant sur la nécessité d’un processus mené par les Libyens eux-mêmes pour sortir le pays de l’impasse institutionnelle et sécuritaire.

Lors d’une intervention devant le Conseil de sécurité, le représentant permanent adjoint de la France, Jay Dharmadhikari, a salué la présentation de la Représentante spéciale du Secrétaire général, Hanna Tetteh, et réaffirmé le soutien français à la feuille de route onusienne.

Dans ce cadre, Paris estime que cette feuille de route fixe un cap clair vers la réunification des institutions libyennes, la formation d’un exécutif unifié et l’organisation d’élections nationales. La France souligne que seule une solution politique durable permettra de restaurer la stabilité, l’unité et la souveraineté du pays.

Par ailleurs, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) est présentée comme un acteur central du dialogue politique. Elle reflète, selon Paris, l’aspiration des Libyens à participer à la vie publique et à choisir leurs représentants.

Dans la continuité, la France appelle les acteurs politiques libyens à s’engager de bonne foi dans ce processus et à éviter toute initiative unilatérale susceptible d’aggraver les divisions. Le dialogue reste, selon elle, la seule voie pour sortir de la crise.

Sur le plan sécuritaire, Paris insiste également sur la nécessité de réunifier les forces militaires et de sécurité. La France a notamment salué l’exercice conjoint « FLINTLOCK 2026 », auquel participent plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Italie et des unités libyennes de l’Est et de l’Ouest.

De plus, la question du retrait des forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers reste une priorité. La France estime que ce retrait, prévu dans le plan libyen de 2021, est essentiel pour garantir la souveraineté du pays.

Sur le plan économique, Paris appelle à une meilleure transparence budgétaire et à une répartition plus équitable des richesses nationales. La lutte contre la corruption et les trafics est également présentée comme un enjeu majeur pour la stabilité du pays.

Dans cette perspective, la signature d’un avenant au « Programme de développement unifié » est saluée comme une avancée positive, susceptible de renforcer la stabilité économique attendue par la population.

Enfin, la France exprime sa préoccupation face à la situation des droits de l’Homme en Libye. Elle appelle les autorités à garantir l’État de droit et les libertés civiles, y compris pour les migrants, tout en soulignant l’importance de la participation des femmes au processus politique.

Pour conclure, Paris salue également les progrès dans la lutte contre l’impunité, notamment avec la remise d’un suspect à la Cour pénale internationale. Elle réaffirme enfin que seule une solution politique permettra de mettre fin durablement aux tensions et de consolider la stabilité de la Libye.