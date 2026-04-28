Pékin exhorte Israël à respecter ses engagements humanitaires et met en garde contre l’érosion de la solution à deux États

ONU : la Chine appelle à ne pas « reléguer » la question palestinienne et à consolider le cessez-le-feu à Gaza Pékin exhorte Israël à respecter ses engagements humanitaires et met en garde contre l’érosion de la solution à deux États

AA / Istanbul

La Chine a exhorté ce mardi à ce que la question palestinienne ne soit « en aucun cas reléguée au second plan ».



L’ambassadeur de Chine auprès de l’ONU, Fu Cong, a déclaré devant le Conseil de sécurité que la question palestinienne « est, et restera toujours, au cœur de la question du Moyen-Orient ».

Évoquant les développements au Moyen-Orient, il a indiqué que la situation s’était « considérablement aggravée » ces derniers mois, avec des répercussions importantes perturbant gravement la stabilité régionale ainsi que l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

La Chine a appelé toutes les parties à « saisir la fenêtre de paix », à faire preuve de la plus grande retenue, à démontrer leur sincérité et à rester engagées en faveur d’un règlement politique, afin d’éviter de compromettre les progrès réalisés dans les négociations de cessez-le-feu et de restaurer la stabilité au Moyen-Orient et dans la région du Golfe.

Il a souligné que la situation dans les territoires palestiniens occupés continuait de se détériorer, avertissant que les fondements d’une solution à deux États risquaient d’être « complètement vidés de leur substance », tout en ajoutant que les troubles et la guerre ne constituaient « pas le destin » du peuple palestinien.

Fu Cong a appelé la communauté internationale à agir avec « le plus grand sens de l’urgence » pour inverser cette « trajectoire négative » et répondre à ce qu’il a qualifié d’injustice historique subie par la Palestine.

Il a présenté trois priorités : mettre fin immédiatement aux souffrances des civils palestiniens, stopper les activités de colonisation et soutenir la solution à deux États, qu’il a qualifiée de « non négociable ».

Il a indiqué que la Chine appelait toutes les parties concernées, en particulier Israël, à respecter pleinement les accords de cessez-le-feu afin de garantir une trêve globale et durable à Gaza et à remplir leurs obligations au titre du droit international humanitaire, notamment en levant tous les obstacles à l’accès humanitaire.

Selon lui, Israël n’a pas mis en œuvre ses engagements au titre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025, notamment l’ouverture des points de passage et l’autorisation de l’entrée des quantités convenues de denrées alimentaires, d’aide humanitaire, de matériel médical et de matériaux de construction à Gaza.

Il a également affirmé que des violations se poursuivaient, notamment par des tirs d’artillerie et d’armes à feu ayant fait 818 morts et 2.301 blessés parmi les Palestiniens depuis le cessez-le-feu, selon des données du ministère de la Santé.

La trêve avait été conclue après deux années de conflit à Gaza ayant débuté le 8 octobre 2023, qui a fait au moins 72.600 morts et plus de 172.400 blessés parmi les Palestiniens, ainsi que des destructions massives affectant environ 90 % des infrastructures civiles.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy