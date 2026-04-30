« Plus cette artère vitale reste obstruée, plus il sera difficile d’inverser les dommages », déclare Antonio Guterres au sujet de la perturbation continue du détroit d’Ormuz

ONU : Guterres met en garde contre une « récession mondiale » alors que la crise au Moyen-Orient entre dans son 3ᵉ mois « Plus cette artère vitale reste obstruée, plus il sera difficile d’inverser les dommages », déclare Antonio Guterres au sujet de la perturbation continue du détroit d’Ormuz

AA / Canada / Merve Aydogan

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti jeudi que la crise au Moyen-Orient pousse l’économie mondiale vers la récession, décrivant trois scénarios alarmants alors que les perturbations dans le détroit d’Ormuz entrent dans leur troisième mois.

« La crise au Moyen-Orient s’enlise dans son troisième mois », a déclaré Guterres aux journalistes lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU à New York, avertissant que « malgré un cessez-le-feu fragile, les conséquences s’aggravent de manière spectaculaire chaque heure qui passe ».

Exprimant une vive inquiétude face aux perturbations du trafic maritime, Guterres a indiqué qu’il est « profondément préoccupé par la restriction des droits et libertés de navigation dans la zone du détroit d’Ormuz », avertissant que cela « entrave la livraison de pétrole, de gaz, d’engrais et d’autres produits essentiels » et « étrangle l’économie mondiale ».

« Comme pour tout conflit, l’humanité entière en paie le prix – même si certains en tirent d’énormes profits », a-t-il ajouté, précisant que « la douleur se fera sentir pendant longtemps ».

Exposant des prévisions basées sur plusieurs sources, il a averti que dans le meilleur des cas, si les restrictions sont levées immédiatement, « les chaînes d’approvisionnement mettront des mois à se rétablir, prolongeant une production économique plus faible et des prix plus élevés », accentuant la pression sur un monde encore marqué par la pandémie et la guerre en Ukraine.

Il a présenté un deuxième scénario, où les perturbations se prolongeraient jusqu’au milieu de l’année, qui plongerait 32 millions de personnes dans la pauvreté, provoquerait des pénuries d’engrais, réduirait les rendements agricoles et laisserait 45 millions de personnes supplémentaires confrontées à une faim extrême.

Dans le scénario le plus sévère, où les perturbations persisteraient jusqu’à la fin de l’année, « l’inflation s’envole au-delà de 6 % » et « la croissance s’effondre à 2 % », avertissant que le monde serait alors confronté « au spectre d’une récession mondiale, avec des impacts dramatiques sur les populations, l’économie et la stabilité politique et sociale ».

« Plus cette artère vitale reste obstruée, plus il sera difficile d’inverser les dommages », a déclaré Guterres, ajoutant que « chaque jour où les navires ne peuvent pas circuler accentue ces coûts et amplifie leurs répercussions sur l’économie mondiale ».

Concernant les efforts de l’ONU pour protéger les travailleurs maritimes, Guterres a indiqué que le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, élabore un cadre pour évacuer en toute sécurité les navires et les marins de la zone de conflit, à condition que cela soit sûr.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz