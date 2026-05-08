- Des experts des droits humains estiment que l’interception de navires civils dans les eaux internationales constitue une violation du droit international

ONU : appel à la libération des militants de la flottille pour Gaza détenus par Israël - Des experts des droits humains estiment que l’interception de navires civils dans les eaux internationales constitue une violation du droit international

AA/Genève/Beyza Binnur Donmez

Des experts de l’ONU ont appelé vendredi à la libération immédiate d’activistes détenus après l’interception par les forces israéliennes d’une flottille humanitaire en route vers Gaza fin avril.

Dans une déclaration, ils se sont dits « sérieusement préoccupés » par la saisie de 22 navires civils et la détention de 180 personnes à environ 500 milles nautiques des côtes israéliennes le 29 avril.

Les experts estiment que l’opération visant cette flottille humanitaire constitue une « violation flagrante du droit international », évoquant notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Ils critiquent également les autorités grecques pour ne pas avoir répondu aux appels de détresse, alors que les embarcations se trouvaient dans leur zone de recherche et de sauvetage.

Ils font par ailleurs état de témoignages faisant état de mauvais traitements graves après la libération d’une partie des détenus en Crète, évoquant des accusations de violences pouvant relever de la torture.

Deux militants, Thiago Ávila et Saif Abu Keshek, seraient toujours détenus en Israël dans des conditions difficiles et en grève de la faim.

Les experts rappellent qu’Israël, en tant que partie à la Convention de Genève, doit faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza et que l’usage de la famine contre les civils est interdit par le droit international.

Ils appellent enfin les États à agir pour empêcher des crimes graves et soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir