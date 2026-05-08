Évoquant les tensions politiques et le blocage des discussions sur l’accord de Bougival, le premier ministre français a confirmé la reprise du dialogue entre l’État, les signataires de l’accord et l’ensemble des formations politiques locales

Nouvelle-Calédonie : Sébastien Lecornu appelle à dépasser le statu quo et confirme la tenue des élections provinciales Évoquant les tensions politiques et le blocage des discussions sur l’accord de Bougival, le premier ministre français a confirmé la reprise du dialogue entre l’État, les signataires de l’accord et l’ensemble des formations politiques locales

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Dans une adresse aux Calédoniennes et aux Calédoniens, le premier ministre français Sébastien Lecornu a appelé jeudi à « restaurer la confiance » et à « sortir du statu quo » institutionnel en Nouvelle-Calédonie, estimant que celui-ci « n’est pas un destin » et pourrait devenir « dangereux pour l’avenir ».

Évoquant les tensions politiques et le blocage des discussions sur l’accord de Bougival, le ministre a confirmé la reprise du dialogue entre l’État, les signataires de l’accord et l’ensemble des formations politiques locales. Il a regretté le refus de l’Assemblée nationale d’examiner le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire cet accord dans la Constitution, une situation qualifiée de « première ».

Le gouvernement maintient toutefois son calendrier électoral : les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie se tiendront le 28 juin, sous la responsabilité de l’État, avec des garanties de neutralité et de sécurité. Elles devront, selon Lecornu, permettre un débat élargi incluant les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels.

Sur le plan électoral, Il a annoncé un ajustement du corps électoral provincial, avec l’inscription automatique des natifs exclus et une ouverture aux conjoints d’électeurs. Il a également révélé que 37 492 citoyens français sont actuellement exclus des listes provinciales, dont plus de 10 000 natifs.

Enfin, Lecornu a indiqué qu’un nouveau cycle de discussions s’ouvrira dès juillet à Paris (Matignon), en vue de construire un projet d’avenir « pour toutes et tous », incluant le développement économique, le nickel, la santé, l’éducation et la lutte contre les inégalités.