Oslo avait annoncé plus tôt l’annulation de la licence d’exportation du système de missile Naval Strike Missile (NSM)

Norvège : excuses à la Malaisie après l’annulation d’un contrat de missiles, décision maintenue Oslo avait annoncé plus tôt l’annulation de la licence d’exportation du système de missile Naval Strike Missile (NSM)

La Norvège aurait présenté ses excuses à la Malaisie après l’annulation d’une licence d’exportation du système de missile Naval Strike Missile (NSM), tout en maintenant sa décision de rompre l’accord, selon des médias locaux dimanche.

Le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled Nordin, a indiqué que la question avait été abordée lors d’une rencontre bilatérale avec son homologue norvégien Tore O. Sandvik, en marge du dialogue de Shangri-La à Singapour, selon le Malay Mail.

« J’ai rencontré mon homologue norvégien, il a exprimé ses excuses tout en expliquant les raisons de l’annulation », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient quelques jours après les critiques du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, qui a dénoncé une décision susceptible de perturber la préparation militaire du pays et de modifier les équilibres sécuritaires régionaux.

La Norvège a justifié cette annulation pour des raisons de sécurité nationale, un argument qualifié d’« unilatéral et inacceptable » par Kuala Lumpur.

Le différend porte sur l’acquisition par la Malaisie du système de missiles antinavires NSM, intégré à son programme de modernisation des navires de combat littoraux, un élément clé de sa stratégie navale à long terme.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir