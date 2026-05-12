Niger : les autorités annoncent la création de 11 nouvelles régions et 19 nouveaux départements Pour, entre autres, répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées

AA / Niamey / Salif Omar



Les autorités nigériennes ont annoncé, mardi, la création de onze (11) nouvelles régions et vingt (20) nouveaux départements pour faire face à un certain nombre de défis, notamment sur le plan institutionnel, du développement et de la sécurité.



L’annonce a été faite par le directeur général de l’Administration territoriale du ministère de l’Intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire, Abdoulkadri Hama, dans une intervention devant le Conseil consultation de la refondation (CCR), le parlement de transition nigérien.



Il ressort de ses explications que le nombre de régions du Niger passe de huit (8) à dix-neuf (19), soit une augmentation d'onze (11) nouvelles régions. Celui des départements passe de soixante-trois (63) à quatre-vingt-deux (82), soit une augmentation de dix-neuf (19) nouveaux départements.



« Cette nouvelle organisation territoriale permettra une administration plus proche des populations et une meilleure prise en compte des spécificités locales », a précisé le directeur de l’Administration du territoire.



Il a expliqué qu’elle permettra, entre autres, de « répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées » et « assurer un développement socio-économique équilibré du territoire ».



Pour aider les nouvelles entités administratives, le gouvernement nigérien annonce l’élaboration d’une stratégie nationale de déconcentration « qui permettra à toutes les régions et tous les départements de disposer à moyen terme, des services techniques déconcentrés de l’Etat » et la mise à leur disposition de « redevances minières et pétrolières initialement destinées aux régions et aux collectivités territoriales pour appuyer le fonctionnement des gouvernorats et des préfectures et assurer certains investissements prioritaires ».

