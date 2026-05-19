Le candidat LFI battu au second tour affirme que des opérations de désinformation ont pu altérer la sincérité du scrutin

Municipales à Toulouse : François Piquemal dénonce des ingérences étrangères et saisit la justice Le candidat LFI battu au second tour affirme que des opérations de désinformation ont pu altérer la sincérité du scrutin

AA / Paris / Ümit Dönmez

Le député François Piquemal a annoncé le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation du second tour des élections municipales à Toulouse, remporté par le maire sortant Jean-Luc Moudenc.

Par voie d’un communiqué diffusé avant une conférence de presse organisée à Paris, l’équipe de campagne du candidat de La France insoumise affirme que « des opérations d’ingérences étrangères » ont visé plusieurs candidats insoumis lors des dernières municipales.

Le texte évoque des « fake news », des « violences verbales » et des campagnes numériques de nature diffamatoire ayant particulièrement ciblé François Piquemal durant l’entre-deux tours. Ses proches estiment que ces actions ont « pu altérer les scrutins », notamment à Toulouse.

Plusieurs médias français ont récemment révélé l’existence de campagnes coordonnées menées via des comptes anonymes, de faux sites internet et des contenus sponsorisés visant des figures de LFI, parmi lesquelles Sébastien Delogu et David Guiraud.

Selon des informations relayées par la presse française, les investigations portent notamment sur une société israélienne nommée BlackCore, soupçonnée d’avoir participé à ces opérations d’influence numérique. Les services de renseignement français cherchent à identifier les éventuels commanditaires de cette campagne présumée.

Le service français de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, avait déjà signalé en mars un dispositif d’« ingérence numérique étrangère » visant un parti politique français dans plusieurs villes. Des plateformes comme Meta et TikTok ont également indiqué avoir supprimé des comptes liés à des comportements inauthentiques coordonnés provenant d’Israël et ciblant principalement la France, sans attribuer formellement l’opération à une entité précise.

Dans leur communiqué, les proches de François Piquemal estiment que ces méthodes représentent un danger « pour la souveraineté démocratique » française. Le leader historique de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a, de son côté, appelé à l’adoption d’une loi destinée à « protéger » les élections françaises contre les ingérences étrangères.