- Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot exhorte les parties à « tout faire » pour empêcher une escalade du conflit et confirme la position de Paris

Moyen-Orient : la France exclut toute entrée en guerre contre l’Iran et appelle à éviter une reprise des hostilités - Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot exhorte les parties à « tout faire » pour empêcher une escalade du conflit et confirme la position de Paris

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé les parties impliquées dans la guerre au Moyen-Orient à « tout faire » pour éviter une reprise des hostilités, tout en réaffirmant que la France n’envisage pas d’entrée en guerre contre l’Iran.

Dans une interview accordée à BFMTV, le chef de la diplomatie française a assuré que, malgré deux mois de conflit, Paris maintient sa ligne de non-engagement militaire. « Il n’y a aucune raison pour que la France ou quel qu’autre pays que ce soit entre dans les hostilités », a-t-il déclaré lors d’une visite à Abou Dhabi.

Jean-Noël Barrot a également souligné que la France n’a pas participé aux opérations militaires depuis le début du conflit. « Les buts n’ayant pas été précisément définis, les opérations ayant été conduites à l’écart du droit international, il n’était tout simplement pas envisageable pour la France d’y participer », a-t-il insisté.

Une Opération de réouverture du détroit d'Ormuz en vue

Par ailleurs, le ministre a évoqué la question de la réouverture du détroit d’Ormuz, assurant que l’initiative franco-britannique de déminage est sur le point d’aboutir. Cette opération, menée en coordination avec plusieurs dizaines de pays, vise à sécuriser le trafic maritime dans cette zone stratégique.

« Réunir plus de 50 pays pour déployer sur place des capacités de déminage et d’escorte des navires, c’est beaucoup de travail. Ce travail est avancé, la planification se finalise pour que l’on puisse être prêt dès le moment venu à intervenir pour fluidifier le trafic », a-t-il expliqué.

Enfin, Jean-Noël Barrot a insisté sur l’importance de garantir la libre circulation dans cette voie maritime clé. « Le détroit d’Ormuz doit être libéré. Il ne doit y avoir aucun péage, aucun chantage quel qu’il soit. Les eaux internationales ne doivent être entravées d’aucune manière », a-t-il conclu.

Offensive américano-israélienne en Iran

Pour rappel, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant une riposte de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Enfin, Donald Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.