Par voie de communiqué, le groupe a précisé que le navire, battant pavillon maltais et identifié comme le CMA CGM San Antonio, « a été visé par une attaque », des membres d’équipage d'un porte-conteneur auraient aussi été blessés

Moyen-Orient : l’armateur français CMA CGM confirme une « attaque » dans le détroit d'Ormuz Par voie de communiqué, le groupe a précisé que le navire, battant pavillon maltais et identifié comme le CMA CGM San Antonio, « a été visé par une attaque », des membres d’équipage d'un porte-conteneur auraient aussi été blessés

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Un cargo appartenant au groupe CMA CGM a été touché mardi par un projectile dans le détroit d'Ormuz, faisant plusieurs blessés parmi les membres d’équipage, a annoncé l’armateur français mercredi.

Par voie de communiqué, relayé par les médias français, le groupe a précisé que le navire, battant pavillon maltais et identifié comme le CMA CGM San Antonio, « a été visé par une attaque » alors qu’il naviguait dans cette zone hautement sensible pour le commerce mondial.

CMA CGM ajoute que le navire a subi des dommages et que des membres d’équipage ont été blessés. Ils ont été évacués et reçoivent actuellement des soins médicaux, précise l'armateur.



Cet incident s’inscrit dans une série de tensions maritimes accrues, avec au moins quatre attaques signalées contre des navires dans le détroit d’Ormuz en l’espace de 72 heures.

Ces événements interviennent dans un contexte marqué par la mise en place, puis la suspension temporaire, du « Projet liberté », une initiative lancée par Donald Trump visant à escorter les navires dans la région, dans l’attente d’un éventuel accord avec l’Iran.

Plus tôt dans la journée, la porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, avait indiqué ne pas être en mesure de confirmer des informations de presse américaine et britannique évoquant une attaque de projectile « d'origine inconnue », visant un navire de CMA CGM au large de Dubaï.

« Je ne peux pas vous confirmer (…) mais si c’était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible », avait-elle déclaré sur franceinfo.

Aucune revendication n’a été faite à ce stade.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle des exportations mondiales de pétrole, demeure l’un des points de passage les plus stratégiques et sensibles au monde.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran et des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les négociations à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump, sans date limite fixée.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont imposé un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.