Ces échanges diplomatiques auraient principalement porté sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient et la situation sécuritaire et stratégique dans le détroit d'Ormuz

Moyen-Orient / Iran : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump et plusieurs dirigeants arabes (médias) Ces échanges diplomatiques auraient principalement porté sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient et la situation sécuritaire et stratégique dans le détroit d'Ormuz

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le président français Emmanuel Macron se serait entretenu, samedi, avec Donald Trump ainsi qu'avec les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, d'Arabie saoudite et de Jordanie, aurait fait savoir son entourage à BFMTV.

Ces échanges diplomatiques auraient principalement porté sur :

L'évolution de la guerre au Moyen-Orient

La situation sécuritaire et stratégique dans le détroit d'Ormuz

Cette série d'entretiens de haut niveau interviendrait dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.