Le président américain se dit frustré par la poursuite de la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, ainsi que par ce qu’il considère comme des divisions au sein des hautes sphères du pouvoir iranien, rapporte CNN

Moyen-Orient : Donald Trump envisagerait de plus en plus une reprise des opérations militaires contre l’Iran Le président américain se dit frustré par la poursuite de la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, ainsi que par ce qu’il considère comme des divisions au sein des hautes sphères du pouvoir iranien, rapporte CNN

Le président américain Donald Trump se montrerait de plus en plus frustré par la gestion iranienne des négociations et envisagerait désormais plus sérieusement une reprise des opérations militaires suspendues depuis avril, selon un rapport publié lundi.

Le dirigeant américain serait irrité par le maintien de la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, ainsi que par ce qu’il considère comme des divisions au sein des hautes sphères du pouvoir iranien, a rapporté CNN, citant des sources anonymes proches des discussions.

Donald Trump a vivement critiqué la dernière réponse de Téhéran à la proposition américaine de paix, la qualifiant dimanche de « totalement inacceptable ».

« Je dirais que le cessez-le-feu est sous assistance vitale massive, comme lorsque le médecin entre et dit : “Monsieur, votre proche a environ 1 % de chances de survivre” », a-t-il déclaré lundi lors d’une intervention à la Maison-Blanche.

Selon les sources citées par CNN, cette réponse iranienne a conduit plusieurs responsables américains à s’interroger sur la volonté réelle de Téhéran de parvenir à un accord durable mettant fin au conflit.

Au sein du Pentagone et plus largement de l’administration américaine, certains plaident pour une ligne plus offensive à l’égard de l’Iran, notamment à travers des frappes ciblées destinées à affaiblir la position iranienne à la table des négociations, toujours selon CNN. D’autres responsables continueraient toutefois de privilégier la voie diplomatique.

Des responsables régionaux ont également indiqué à CNN que le Pakistan et d’autres pays avaient tenté de transmettre à l’Iran le message selon lequel Donald Trump se montrait de plus en plus impatient et considérait cette phase comme la « dernière chance » d’aboutir à une issue diplomatique au conflit, sans que les autorités iraniennes ne tiennent compte de ces avertissements.

Plus tôt lundi, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Qalibaf a affirmé sur X que les forces armées iraniennes étaient « prêtes à donner une leçon mémorable à toute agression ».

« Les mauvaises stratégies et les mauvaises décisions produisent toujours de mauvais résultats. Le monde entier l’a déjà compris », a-t-il écrit sur le réseau social américain.

Mohammad Bagher Qalibaf a également averti que l’Iran était prêt à « toutes les options », affirmant que ses adversaires « seront surpris ».

Dans un autre message publié sur X, il a estimé qu’il n’existait « aucune alternative » à l’acceptation des droits du peuple iranien tels qu’énoncés dans la proposition iranienne en 14 points.

« Toute autre approche sera totalement vaine ; rien d’autre qu’un échec après l’autre », a-t-il ajouté.

CNN a enfin indiqué que Donald Trump avait réuni lundi son équipe de sécurité nationale afin d’examiner les différentes options concernant l’Iran. Selon des sources anonymes citées par la chaîne, aucune décision sur une éventuelle reprise des opérations militaires ne devrait être prise avant le départ du président américain pour la Chine mardi après-midi.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore