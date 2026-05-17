L’Ukraine accuse également la Russie d’avoir lancé plus de 280 drones durant la nuit, faisant 22 blessés au cours des dernières 24 heures

Moscou visée par la « plus importante » attaque de drones ukrainiens en plus d’un an, tuant quatre personnes L’Ukraine accuse également la Russie d’avoir lancé plus de 280 drones durant la nuit, faisant 22 blessés au cours des dernières 24 heures

La Russie a affirmé dimanche que quatre personnes avaient été tuées et 21 autres blessées lors d’une vaste attaque de drones ukrainiens visant plusieurs régions du pays, tandis que l’agence de presse publique Tass a évoqué la « plus importante » offensive contre Moscou depuis plus d’un an.

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe de la Défense a indiqué que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit 556 drones ukrainiens au-dessus de plusieurs régions, notamment Belgorod, Kalouga, Koursk, Oriol, Briansk, Voronej, Toula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver et Rostov, ainsi que dans la région de Krasnodar, la région de Moscou, la Crimée annexée et au-dessus des mers Noire et d’Azov.

Le maire de Moscou, Sergey Sobyanin, a déclaré sur Telegram que les défenses aériennes avaient abattu 81 drones se dirigeant vers la capitale durant la nuit.

Selon lui, 12 personnes ont été blessées dans les attaques, principalement des ouvriers du bâtiment près d’un poste de contrôle de la raffinerie pétrolière de Moscou.

« Les opérations de la raffinerie n’ont pas été perturbées. Trois bâtiments ont été endommagés », a-t-il précisé, ajoutant que 120 drones avaient été interceptés au cours des dernières 24 heures.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a indiqué sur le réseau social russe Max que trois personnes avaient été tuées et quatre autres blessées dans une attaque de drones.

Dans la région russe de Belgorod, une personne a été tuée et deux autres blessées au cours des dernières 24 heures, selon le centre opérationnel régional.

Dans la région de Koursk, trois personnes ont été blessées à la suite d’attaques ukrainiennes dans les zones frontalières, a affirmé le gouverneur régional Aleksandr Hinshtein.

De leur côté, les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d’avoir lancé 287 drones durant la nuit et fait 22 blessés dans les régions de Dnipropetrovsk, Kharkiv et Zaporijjia au cours des dernières 24 heures.

L’état-major ukrainien a indiqué sur Telegram que les défenses aériennes du pays avaient abattu 279 de ces drones.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a déclaré que huit personnes avaient été blessées lors d’attaques de drones et de tirs d’artillerie russes dans quatre districts de la région.

Dans la région de Kharkiv, sept personnes ont été blessées lors d’attaques russes au cours des dernières 24 heures, selon le chef de l’administration régionale Oleh Synehubov.

Le gouverneur de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a également rapporté que sept personnes avaient été blessées dans des attaques menées dans la région durant la même période.

Les affirmations des deux parties n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante en raison du conflit en cours.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore