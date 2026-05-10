Porte-parole du Kremlin : Moscou attend des explications de l’Arménie après des propos jugés « anti-russes » de Volodymyr Zelenskyy

Moscou s’étonne du silence d’Arménie après des propos jugés anti-russes lors d’un sommet de l’Union européenne Porte-parole du Kremlin : Moscou attend des explications de l’Arménie après des propos jugés « anti-russes » de Volodymyr Zelenskyy

L’Arménie a le droit d’accueillir tout type d’événements, y compris un sommet avec l’Union européenne, mais Russie juge « inacceptable » que le pays ait offert une tribune à des « déclarations russophobes », a déclaré dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

S’exprimant dans l’émission télévisée « Moscou. Kremlin. Poutine », Peskov a affirmé qu’autoriser des « déclarations ouvertement anti-russes » à Erevan « ne correspond pas à l’esprit » des relations bilatérales entre les deux pays.

« La seule chose anormale est qu’Erevan ait fourni une plateforme à des déclarations ouvertement anti-russes », a-t-il déclaré. « Cela est anormal et ne correspond pas à l’esprit de nos relations avec Erevan. Bien entendu, nous attendons toujours certaines explications de la part d’Erevan. »

Selon lui, Moscou ne comprend pas pourquoi de tels propos sont tenus en Arménie, ancienne république soviétique, et s’interroge sur l’absence de réaction équilibrante de la part des autorités arméniennes.

« C’est ce que nous ne comprenons pas. Et pourquoi le chef du gouvernement arménien ne tente-t-il pas d’équilibrer cela par ses propres déclarations ? Pour l’instant, nous ne pouvons pas l’expliquer », a-t-il ajouté.

Peskov a estimé que le fait d’avoir offert une tribune à des propos anti-russes, combiné à l’absence de commentaires modérateurs de la part des dirigeants arméniens, « ouvre la voie à une analyse plus approfondie ».

Il a toutefois souligné qu’il était important pour Moscou qu’Erevan n’adopte pas de position anti-russe.

Dans le même temps, il a qualifié la participation de l’Arménie au sommet de l’UE de « développement normal » relevant d’un choix souverain.

« L’Arménie mène une politique étrangère multivectorielle. C’est son droit souverain absolu d’organiser de tels sommets. Le sommet Arménie-UE est également tout à fait normal », a-t-il déclaré.

Le 4 mai, lors du sommet de la Communauté politique européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait menacé de possibles frappes de drones ukrainiens contre le défilé militaire russe marquant le 81e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

En réponse, Moscou avait averti qu’une frappe massive pourrait viser Kiev si l’Ukraine perturbait le défilé.

Aucun incident majeur n’a été signalé sur la place Rouge, les deux parties ayant globalement respecté le cessez-le-feu de trois jours parrainé par les États-Unis, qui doit prendre fin lundi.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir