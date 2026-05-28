Serguei Choigou assure que la Russie n’a pas épuisé ses capacités militaires et dit avoir averti « sérieusement » les diplomates étrangers à Kiev

Moscou affirme qu’une frappe contre Kiev peut survenir « à tout moment » Serguei Choigou assure que la Russie n’a pas épuisé ses capacités militaires et dit avoir averti « sérieusement » les diplomates étrangers à Kiev

AA / Moscou



Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choigou, a déclaré ce jeudi qu’une frappe contre Kiev, précédemment évoquée par Moscou, pouvait survenir « à tout moment ».

Choigou a affirmé que la Russie avait déjà démontré les capacités qu’elle pouvait utiliser dans ce type d’attaque.

« Nous avons averti à l’avance du type de frappe qui pourrait être menée, et nous avons déjà montré la force qui pourrait être utilisée », a déclaré Choïgou lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre du Forum international sur la sécurité, dans la région de Moscou. Il a ajouté que toute personne estimant que la Russie avait épuisé ses capacités militaires se trompait « profondément ».

Il a également insisté sur le fait que l’avertissement adressé aux ambassadeurs étrangers leur conseillant de quitter Kiev avait été formulé « sérieusement et consciemment ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues après des frappes russes visant des infrastructures militaro-industrielles ukrainiennes, que Moscou présente comme « une réponse » aux attaques ukrainiennes contre des cibles civiles en Russie.

Abordant les questions liées à l’Arménie, Choigou a déclaré que Moscou ne voyait aucun signe laissant penser qu’une fermeture de la base militaire russe en Arménie était envisagée, malgré les récentes évolutions politiques à Erevan.

« La base fonctionne normalement et nous ne voyons actuellement aucun préalable ni menace pouvant conduire à son retrait », a-t-il déclaré.

Choigou a également commenté l’accord-cadre de partenariat stratégique récemment signé entre l’Arménie et les États-Unis dans le cadre de l’initiative Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

Selon lui, cet accord ressemblait davantage à « un soutien à une campagne électorale » du gouvernement arménien actuel qu’à un partenariat stratégique pleinement structuré.

Le 26 mai, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le secrétaire d’État américain Marco Rubio avaient signé cet accord lors de la visite de ce dernier à Erevan. L’Arménie doit organiser des élections législatives le 7 juin.

Choigou a également indiqué que la Russie avait tiré des enseignements des récents événements survenus dans le Golfe persique, notamment sur la nécessité de constituer des réserves d’urgence de médicaments, de vaccins et d’autres fournitures essentielles.

Il a averti que l’instabilité au Moyen-Orient et les perturbations liées, selon lui, aux actions occidentales dans la région pourraient avoir des conséquences mondiales, notamment en aggravant les pénuries alimentaires en Afrique.

« Des millions de personnes pourraient être confrontées à la faim », a-t-il déclaré, estimant que les crises dans le Golfe persique affectaient les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy