« S’en prendre à des Casques bleus constitue un crime de guerre », affirme le chef de la diplomatie française

Mort de deux soldats français au Liban : Jean-Noël Barrot dénonce un « crime de guerre » « S’en prendre à des Casques bleus constitue un crime de guerre », affirme le chef de la diplomatie française

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé jeudi un « crime de guerre » après la mort de deux soldats français engagés au sein de la mission de l’ONU au Liban.

S’exprimant sur Franceinfo, le chef de la diplomatie est revenu sur l’attaque survenue le 18 avril, au cours de laquelle des militaires de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été pris pour cible dans une embuscade attribuée au Hezbollah.

Un second soldat français, Anicet Girardin, est décédé mercredi des suites de ses blessures, après avoir été grièvement touché lors de cette attaque. Il s’ajoute à l’adjudant Florian Montorio, mortellement atteint dans la même embuscade. « Tout laisse à penser que la responsabilité de ce crime incombe au Hezbollah », a affirmé Jean-Noël Barrot.

Le ministre a souligné que les Casques bleus sont « des soldats de la paix », chargés de réduire les tensions et de limiter les hostilités. « S’en prendre à des militaires clairement identifiés comme tels constitue un crime de guerre », a-t-il insisté, estimant également qu’une telle attaque représente « une atteinte à la communauté internationale tout entière ».

Jean-Noël Barrot a par ailleurs assuré que la France souhaite que « les responsables soient punis » et a rappelé que la mission de la Finul vise aussi à soutenir un processus de paix, incluant le désarmement du Hezbollah, le retrait d’Israël et le retour des populations déplacées.

- Discussions entre Israël et le Liban : Paris revendique un rôle clé dans le cessez-le-feu

De nouveaux pourparlers entre Israël et le Liban se tiennent jeudi à Washington sous l’égide des États-Unis, tandis que Beyrouth souhaite prolonger d’un mois la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

Interrogé sur ces discussions, Jean-Noël Barrot a affirmé que « sans l’intervention de la France, il n’y aurait sans doute pas de cessez-le-feu aujourd’hui au Liban, ni de discussions entre Israéliens et Libanais ».

Le ministre a expliqué que Paris avait plaidé pour que la trêve négociée entre les États-Unis et l’Iran s’applique également au Liban. Il a également estimé qu’il serait « illusoire » de vouloir désarmer le Hezbollah par la seule force, appelant à un dialogue politique de haut niveau avec les autorités libanaises.

Malgré l’absence de la France dans les discussions actuelles à Washington, Jean-Noël Barrot a mis en avant l’implication d'Emmanuel Macron, qui aurait alerté Donald Trump sur la gravité des frappes israéliennes au Liban, évoquant des attaques ayant causé plusieurs centaines de morts en quelques minutes.

Le chef de la diplomatie française a également rappelé ses déplacements à Beyrouth et à Jérusalem, qui ont contribué, selon lui, à encourager un dialogue direct entre les deux parties.

Ces déclarations interviennent alors que l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a récemment critiqué le rôle de la France, estimant que Paris ne devrait pas intervenir dans les négociations en cours entre Israël et le Liban.

- Sanctions contre Israël : Paris se dit confiant après un possible revirement hongrois

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est dit optimiste quant à l’adoption prochaine de sanctions européennes contre Israël, jusque-là bloquées par un veto de la Hongrie.

Toujours sur Franceinfo, il a indiqué plaider « depuis un an » pour des mesures visant « les entités ou les individus responsables de meurtres de Palestiniens ou d’incendies en Cisjordanie ».

Ces sanctions étaient jusqu’à présent empêchées par le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Toutefois, Jean-Noël Barrot a estimé que ce veto « pourrait être levé » avec l’arrivée d’un nouveau chef de gouvernement à Budapest. « Je pense que nous parviendrons à prendre ces sanctions dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Alors que plusieurs voix appellent à suspendre l’accord commercial entre l’Union européenne et Israël, conditionné au respect des droits humains, le chef de la diplomatie française a averti que « si le gouvernement israélien ne change pas sa politique, on ne pourra pas faire comme si de rien n’était ».

Il a toutefois précisé que la France ne souhaite pas « suspendre pour suspendre », rappelant que toute décision en ce sens doit être prise collectivement au niveau de l’Union européenne.