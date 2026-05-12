La France accueille pour la première fois depuis 13 ans les Mondiaux de voile olympique, à deux ans des Jeux de Los Angeles 2028

Mondiaux de voile à Quiberon : les Français en quête de repères avant Los Angeles 2028 La France accueille pour la première fois depuis 13 ans les Mondiaux de voile olympique, à deux ans des Jeux de Los Angeles 2028

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La baie de Quiberon accueille jusqu’au 17 mai les championnats du monde de voile olympique, réunissant près de 400 marins venus de 35 pays à deux ans des Jeux olympiques de Los Angeles.

Il s’agit des premiers Mondiaux de voile olympique organisés en France depuis treize ans et du seul championnat du monde d’un sport olympique accueilli cette année dans le pays.

Les équipages français voient dans cette compétition une étape importante dans la préparation des Jeux de 2028, alors que les sélections olympiques restent ouvertes.

Le navigateur français Tim Mourniac, engagé en Nacra 17 avec Aloïse Retornaz, a qualifié l’événement de « privilège », soulignant le caractère exceptionnel d’un championnat du monde disputé à domicile, à proximité de son lieu d’entraînement.

En 49er, Émile Amoros a estimé qu’un « très bon résultat » à Quiberon serait nécessaire pour rester dans la course à la sélection olympique.

La compétition se déroule dans un contexte de montée en puissance des équipes françaises après les épreuves olympiques organisées à Marseille en 2024.

Selon l’organisateur Alain Champy, la baie de Quiberon offre « un plan d’eau très varié » permettant d’installer plusieurs zones de course, un atout technique régulièrement mis en avant par les équipes engagées.

Les courses de qualification se poursuivent jusqu’à samedi avant les finales prévues dimanche.

L’équipe de France doit également effectuer cet été un stage sur le futur site olympique américain afin d’accélérer sa préparation en vue des Jeux de Los Angeles.