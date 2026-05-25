Qalibaf, principal négociateur iranien dans les discussions avec les États-Unis, reconduit à la présidence du Parlement lors d’un scrutin visant à désigner les 12 membres clés de l’instance dirigeante

Mohammad Bagher Qalibaf réélu à la tête du Parlement iranien Qalibaf, principal négociateur iranien dans les discussions avec les États-Unis, reconduit à la présidence du Parlement lors d’un scrutin visant à désigner les 12 membres clés de l’instance dirigeante

Mohammad Bagher Qalibaf a été réélu lundi à la présidence du Parlement iranien, ont rapporté les médias d’État iraniens.

Le scrutin s’est déroulé en présentiel et au suffrage direct des députés afin d’élire les 12 membres du bureau du Parlement, dont le président, deux vice-présidents, six secrétaires et trois observateurs, selon la télévision d'Etat.

Figure influente de la vie politique iranienne, Mohammad Bagher Qalibaf s’est récemment imposé comme l’un des principaux négociateurs de Téhéran dans les discussions menées avec les États-Unis sous médiation du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore