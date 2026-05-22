Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire de Paris en soutien à un réfugié palestinien détenu depuis 2024

Mobilisation à Paris pour demander la libération d’un réfugié palestinien détenu en France Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire de Paris en soutien à un réfugié palestinien détenu depuis 2024

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi devant le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour demander la libération d’un réfugié palestinien prénommé Ali, détenu en France depuis mai 2024, selon les organisateurs.

Par voie d’appels relayés sur les réseaux sociaux et plusieurs plateformes militantes, des collectifs de soutien à la cause palestinienne avaient appelé à se mobiliser à l’occasion d’une audience devant le juge des libertés et de la détention.

Les manifestants ont dénoncé une détention qu’ils jugent « injuste » et demandé le rétablissement du statut de réfugié d’Ali, un Palestinien installé en France depuis 2016.

Des militants et soutiens de la cause palestinienne se sont réunis devant le tribunal avec des drapeaux palestiniens et des pancartes appelant à sa libération. Plusieurs organisations engagées dans la solidarité avec les Palestiniens ont relayé l’appel à mobilisation, notamment des militants proches de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), de l'Union Juive française pour la Paix (UJFP) et d’EuroPalestine.

Les soutiens d’Ali affirment que les poursuites engagées contre lui reposeraient sur des accusations israéliennes contestées.

Les organisateurs ont également annoncé une nouvelle mobilisation prévue le 30 mai, date marquant deux années de détention.



