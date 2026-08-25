Friedrich Merz affirme que le gouvernement annoncera prochainement les conclusions de l’enquête sur la tentative d’attaque par drone à l’aéroport de Leipzig

Merz : les auteurs des « attaques hybrides » contre l’Allemagne « paieront le prix » Friedrich Merz affirme que le gouvernement annoncera prochainement les conclusions de l’enquête sur la tentative d’attaque par drone à l’aéroport de Leipzig

AA / Berlin

Le chancelier allemand Friedrich Merz a promis mardi que l’Allemagne ferait « payer le prix » aux responsables des attaques hybrides visant le pays.

S’adressant aux journalistes avant la retraite de deux jours du Conseil des ministres près de Berlin, Merz a déclaré que la récente tentative d’attaque par drone à l’aéroport de Leipzig soulignait la gravité des menaces auxquelles l’Allemagne est confrontée.

« Les assaillants deviennent de plus en plus sans scrupules, prêts à accepter même d’importants dégâts matériels, des blessures et des morts », a déclaré Merz. Il a précisé que l’enquête était toujours en cours et que le gouvernement présenterait prochainement ses conclusions.

« Le gouvernement allemand fera payer le prix aux auteurs d’attaques hybrides. Ils devront rendre des comptes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un récent projet législatif visant à renforcer les services de renseignement du pays contribuerait à renforcer davantage la sécurité.

Merz a souligné que de telles attaques ne dissuaderaient pas l’Allemagne de soutenir fermement l’Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne.

« Nous maintenons le cap », a-t-il déclaré. « L’Allemagne maintiendra son soutien à l’Ukraine sur le long terme. Nous sommes actuellement le plus fervent soutien de l’Ukraine, non pas pour prolonger la guerre, mais pour imposer des négociations de paix. »

La tentative d’attaque par drone visant un avion-cargo ukrainien Antonov à l’aéroport de Leipzig, survenue plus tôt ce mois-ci, était plus grave qu’annoncé initialement et que les auteurs pourraient avoir préparé une opération de plus grande ampleur, mardi, selon des médias.

Selon les chaînes publiques NDR et WDR ainsi que le quotidien Süddeutsche Zeitung, les enquêteurs estiment désormais que plusieurs drones ont été utilisés, et non un seul. Le premier a été retrouvé sur le site de l’aéroport, tandis qu’un deuxième pourrait être entré en collision avec un avion-cargo de DHL.

Un troisième drone, dont la présence n’avait pas été signalée auparavant, a été découvert dans la soirée du 14 août dans un champ situé près de l’extrémité ouest de l’aéroport de Leipzig, selon des sources de sécurité. Des techniciens de la police scientifique de l’Office fédéral de police criminelle ainsi que des forces de police supplémentaires se sont rendus sur place ce jour-là.

Le lendemain, les enquêteurs auraient découvert une substance dont les premières évaluations ont suggéré qu’il s’agissait d’environ 50 grammes (1,8 once) d’hexogène, un composé militaire hautement explosif.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz