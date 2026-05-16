La Première ministre italienne déclare que des politiques migratoires autrefois controversées sont désormais « un principe partagé » au sein du Conseil de l’Europe

Meloni salue le soutien européen aux centres de retour pour migrants en provenance de pays tiers La Première ministre italienne déclare que des politiques migratoires autrefois controversées sont désormais « un principe partagé » au sein du Conseil de l’Europe

AA / Londres / Aysu Bicer

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré qu’une déclaration adoptée par les 46 États membres du Conseil de l’Europe marque un changement significatif dans l’approche de l’Europe en matière de politique migratoire.

Dans un post publié samedi sur le réseau social américain X, Meloni a indiqué que la « Déclaration de Chisinau » reconnaissait « la légitimité pour les États de mettre en place des solutions innovantes pour gérer les flux migratoires, comme les centres de retour dans des pays tiers, suivant le modèle lancé par l’Italie en Albanie ».

Elle a décrit cette décision comme « un résultat important », ajoutant qu’il s’agissait « du fruit d’un processus que l’Italie a contribué à initier avec courage et détermination, conjointement avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen ».

Meloni a affirmé que des politiques qui « il y a seulement un an » étaient considérées comme « controversées » étaient désormais « un principe partagé parmi les 46 États membres du Conseil de l’Europe ».

Elle a soutenu que la déclaration montrait « une fois de plus que l’approche italienne pour la gestion ordonnée des flux migratoires, menée avec sérieux et cohérence par notre gouvernement, est désormais également devenue l’approche de l’Europe ».

La Déclaration de Chisinau soutient l’idée que les pays peuvent recourir à de nouvelles mesures pour gérer les flux migratoires, y compris des « centres de retour » dans des pays tiers. Selon ses partisans, cela aide les gouvernements à contrôler l’immigration irrégulière, tandis que ses détracteurs mettent en garde contre un risque d’affaiblissement des protections accordées aux migrants et demandeurs d’asile.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz