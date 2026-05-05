Trois événements consacrés à la musique soufie, au dhikr et à la cérémonie de Sema ont contribué à renforcer les liens culturels entre la Türkiye et Maurice

Maurice : le soufisme turc au cœur d’un grand événement culturel Trois événements consacrés à la musique soufie, au dhikr et à la cérémonie de Sema ont contribué à renforcer les liens culturels entre la Türkiye et Maurice

AA / Antananarivo / Carinah Mamilalaina

La Türkiye et Maurice se sont récemment réunies à travers une série de programmes culturels et spirituels mettant en valeur le riche patrimoine du soufisme turco-islamique.

L’ensemble artistique de la Fondation turque pour la recherche et la préservation de la musique soufie, dirigé par l’artiste d’État, Ahmet Özhan, a assuré trois représentations distinctes.

Le premier programme s’est tenu le 1er mai à la mosquée historique Jummah, à Port-Louis, la capitale, où le rituel soufi Halveti (Âyin-i Şerîf) a été présenté, offrant aux participants une expérience profondément spirituelle.

Le deuxième événement a eu lieu le 2 mai 2026 au J&J Auditorium sous le thème « De la Türkiye à Maurice, cérémonie de Sema : le rythme de l’amour et de la transformation ». Environ 1 200 personnes ont assisté à ce programme, qui comprenait un concert de musique soufie turque suivi de la cérémonie de Sema (rituel des Derviches Tourneurs).

Grâce à la couverture des médias locaux et aux diffusions en direct, l’événement a touché un large public à Maurice, avec une audience estimée à près d’un million de personnes. Des cadeaux commémoratifs ont également été échangés entre les différentes parties, notamment avec Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed (GCSK).

Le troisième programme s’est déroulé à la mosquée historique Al Aqsa, la plus ancienne mosquée de Maurice, où environ 500 participants ont assisté au rituel soufi Halveti.

Selon les organisateurs, ces événements ont été considérés non seulement comme des manifestations artistiques, mais aussi comme un moyen de renforcer les relations entre les deux pays. À travers la musique, le dhikr (invocation du Créateur) et le Sema, les peuples de la Türkiye et de Maurice ont partagé des valeurs communes de paix, de respect et de spiritualité.

Par ailleurs, Turkish Airlines a augmenté ses vols directs entre la Türkiye et Maurice, passant de sept à dix fréquences hebdomadaires, renforçant ainsi la connectivité entre les deux pays. Cette augmentation devrait contribuer au développement des relations humaines, culturelles et économiques.

Il a également été noté que l’Association des Amis de la Türkiye a joué un rôle important dans la réalisation de cette organisation. « Les événements ont été considérés comme un moment fort de promotion du patrimoine culturel turc à l’échelle internationale » a ajouté notre source.