Martinique : 3,4 tonnes de cocaïne saisies en Atlantique par la Marine nationale, sept trafiquants interpellés Selon les autorités, le bâtiment contrôlé transportait 104 ballots de cocaïne

AA / Istanbul / Sanaa Amir

La Marine nationale française a saisi 3,3 tonnes de cocaïne à bord d’un navire sans pavillon intercepté en Atlantique, lors d’une opération menée samedi dans la zone maritime des Antilles, ont annoncé jeudi les autorités françaises. Sept trafiquants présumés ont été interpellés et placés en garde à vue à Fort-de-France.

Selon les autorités, le bâtiment contrôlé transportait 104 ballots de cocaïne. L’opération a été conduite dans le cadre d’une coordination entre la Marine nationale, l’Office anti-stupéfiants (Ofast), les ministères des Armées et de la Justice, ainsi que la préfecture de Martinique. Elle a également bénéficié de l’appui du centre européen MAOC, basé à Lisbonne.

Les saisies ont été réalisées en haute mer, dans une zone stratégique de transit du trafic de drogue en direction de l’Europe. Les enquêteurs soulignent l’ampleur de la cargaison interceptée, qui s’inscrit dans une hausse significative des opérations antidrogue françaises en mer, selon BFMTV.

En 2025, la Marine nationale avaait déjà intercepté 87,6 tonnes de stupéfiants dans le monde, dont 58 tonnes de cocaïne, soit une progression de 81 % sur un an, selon les données officielles.