- Il aurait sorti un couteau et menacé les agents

Marseille : un homme abattu par des policiers municipaux lors d’un contrôle routier - Il aurait sorti un couteau et menacé les agents

AA/Ankara

Un homme d’une trentaine d’années a été tué par balles par des policiers municipaux jeudi soir à Marseille, après avoir sorti un couteau et menacé les agents lors d’un contrôle routier, a-t-on appris de sources concordantes.

Les faits se sont produits vers 17h30 sur le boulevard des Libérateurs, dans le 11ème arrondissement de la ville.

Des policiers municipaux de la brigade canine effectuaient un contrôle routier lorsqu’ils ont intercepté un automobiliste.

Selon le parquet de Marseille, l’homme, né en 1997, est sorti de son véhicule et s’est rapidement dirigé vers les agents en brandissant un couteau de manière menaçante.

Les policiers ont alors fait usage de leur arme à feu, tirant à trois reprises. Deux impacts ont touché la victime au torse.

Malgré les tentatives de réanimation des agents et l’intervention du SMUR, l’homme est décédé sur place.

La victime était placée sous contrôle judiciaire et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, selon une source proche du dossier.

Les policiers municipaux, choqués, ont été pris en charge par une cellule psychologique.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a salué « le courage des agents de la police municipale qui font face au danger au quotidien ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’usage de l’arme à feu. Elle a été confiée à la Police nationale.