- Les participants ont exigé le retrait d’un projet de loi de la Knesset israélienne ouvrant la voie à l’application de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens

Maroc : une marche organisée à Rabat à l’occasion de la Journée des prisonniers palestiniens - Les participants ont exigé le retrait d’un projet de loi de la Knesset israélienne ouvrant la voie à l’application de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens

AA / Rabat

Une marche a été organisée à Rabat, capitale du Maroc, à l’occasion de la Journée des prisonniers palestiniens et en soutien à Mosquée Al-Aqsa.

Organisée sous l’impulsion du Groupe d’action nationale pour la Palestine et du Front marocain de soutien à la Palestine, la marche a débuté sur la place historique de Bab el-Had avant de se diriger vers le Parlement.

Ainsi, des centaines de participants venus de différentes villes du pays ont brandi des drapeaux palestiniens et des images de la mosquée Al-Aqsa.

Tout au long du cortège, les manifestants ont scandé des slogans en faveur de la résistance palestinienne, appelant à la libération des prisonniers palestiniens et à la protection de la mosquée Al-Aqsa.

Par ailleurs, les participants ont exigé le retrait d’un projet de loi de la Knesset israélienne ouvrant la voie à l’application de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens.

En outre, des milliers de Marocains ont dénoncé les massacres commis par Israël et appelé leur gouvernement à mettre fin au processus de normalisation avec l’État hébreu. Le positionnement pro-palestinien et anti-israélien du footballeur marocain Hakim Ziyech a également été salué à travers des slogans répétés.

De son côté, Mohammed El Fassi, participant à la marche, a déclaré au correspondant d’AA que le peuple marocain reste solidaire de la cause palestinienne, affirmant : « Aujourd’hui, des étudiants aux ingénieurs, différentes composantes de la société se sont réunies pour Gaza, les prisonniers palestiniens et la mosquée Al-Aqsa. »

Pour sa part, Semah Chatibi, âgée de 18 ans, a indiqué que leur participation s’inscrivait dans le cadre d’une initiative étudiante, visant à renforcer la sensibilisation à la cause palestinienne.

Elle a également précisé que leur groupe, actif sur les réseaux sociaux, œuvre à défendre la cause palestinienne et à sensibiliser les jeunes générations à cette question.

À noter que le Conseil national palestinien, affilié à Organisation de libération de la Palestine, a proclamé en 1974 le 17 avril comme « Journée des prisonniers palestiniens ».

Chaque année, les Palestiniens marquent cette date par diverses activités, manifestations et symposiums afin de porter la question des détenus sur la scène internationale.

Selon des organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits humains, plus de 9 600 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes. Ils seraient exposés à des pratiques telles que la torture, la privation de nourriture et la négligence médicale, ayant entraîné la mort de dizaines d’entre eux.

* Traduit du turc par Adama Bamba