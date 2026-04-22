- L’Autriche a mis en avant le rôle du Maroc dans le développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, soulignant l’importance de promouvoir une coopération triangulaire entre Rabat, Vienne et leurs partenaires africains

Maroc–Autriche: Vienne salue les réformes marocaines et appelle à renforcer le partenariat euro-africain - L’Autriche a mis en avant le rôle du Maroc dans le développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, soulignant l’importance de promouvoir une coopération triangulaire entre Rabat, Vienne et leurs partenaires africains

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

L’Autriche a salué mercredi les réformes engagées par le Maroc ainsi que ses efforts en faveur de la coopération Sud-Sud, tout en appelant à renforcer le partenariat stratégique avec l’Union européenne et l’espace euro-africain, selon un communiqué conjoint.

Ce communiqué a été publié à l’issue de la visite de travail effectuée à Vienne par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à l’invitation de son homologue autrichienne Beate Meinl-Reisinger.

L’Autriche a notamment mis en avant le rôle du Maroc dans le développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, soulignant l’importance de promouvoir une coopération triangulaire entre Rabat, Vienne et leurs partenaires africains.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération entre l’Union européenne et ses voisins du Sud, ainsi qu’avec l’espace euro-africain, dans un contexte de redéfinition des partenariats régionaux.

Vienne s’est également félicitée des conclusions du 15e Conseil d’association UE-Maroc, tenu à Bruxelles le 29 janvier 2026, ainsi que du Pacte pour la Méditerranée lancé à Barcelone en novembre 2025, visant à instaurer un partenariat fondé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée.

Par ailleurs, les deux pays ont réaffirmé leur attachement à une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, basée sur la coexistence pacifique d’Israël et de la Palestine dans des frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions des Nations unies.

Les deux ministres ont enfin souligné la solidité du partenariat historique entre le Maroc et l’Autriche et leur volonté commune de le renforcer davantage.