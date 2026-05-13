Les dirigeants du RN ont répondu aux critiques de Kylian Mbappé contre une éventuelle arrivée du parti au pouvoir en 2027

Marine Le Pen et Jordan Bardella répliquent aux prises de position de Kylian Mbappé Les dirigeants du RN ont répondu aux critiques de Kylian Mbappé contre une éventuelle arrivée du parti au pouvoir en 2027

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les dirigeants du RN, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ont vivement réagi mercredi aux déclarations de Kylian Mbappé, après que le capitaine de l’équipe de France a réaffirmé son opposition au parti d’extrême droite dans un entretien accordé au magazine Vanity Fair.

Dans cette interview publiée à l’approche de la Coupe du monde 2026, l’attaquant du Real Madrid a déclaré craindre « ce qui pourrait arriver à son pays » en cas d’arrivée au pouvoir du RN lors de l’élection présidentielle de 2027.

En réponse, Jordan Bardella a publié mardi sur le réseau social américain X un message ironique faisant référence au départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain vers le Real Madrid.

« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions », a écrit le président du RN.

Marine Le Pen a repris ce mercredi cette ligne de communication au micro de RTL, affirmant que les déclarations du joueur la « rassuraient », en référence aux succès récents du PSG après le départ de l’international français.

« Il peut prendre ses positions, mais les Français sont assez libres de voter pour qui ils veulent », a ajouté la dirigeante du RN, estimant que les électeurs ne se laisseraient pas influencer par les prises de position politiques du joueur.

Plusieurs responsables du parti ont également multiplié les interventions médiatiques. Sur TF1, le vice-président du RN Sébastien Chenu a jugé que Kylian Mbappé s’était aventuré « sur un terrain qu’il ne connaissait pas », tandis que le député RN Julien Odoul a estimé sur CNews qu’il existait « un problème » à voir le capitaine des Bleus devenir « militant politique ».

Kylian Mbappé s’était déjà opposé publiquement au RN lors des élections législatives de 2024, appelant alors à faire barrage aux « extrêmes » qu’il jugeait « aux portes du pouvoir ».

Cette nouvelle séquence intervient dans un contexte de forte exposition politique du RN à l’approche de la présidentielle de 2027, alors que Marine Le Pen reste dans l’attente du verdict en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du parti, attendu le 7 juillet.