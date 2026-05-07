La visite du secrétaire d’État américain intervient après de nouvelles critiques de Donald Trump contre le souverain pontife au sujet de l’Iran et du conflit au Moyen-Orient

Marco Rubio au Vatican pour une rencontre avec le pape Léon XIV sur fond de tensions avec Washington La visite du secrétaire d’État américain intervient après de nouvelles critiques de Donald Trump contre le souverain pontife au sujet de l’Iran et du conflit au Moyen-Orient

AA / Genève

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio est arrivé ce jeudi à Rome avant plusieurs rencontres prévues au Vatican ainsi qu’avec des responsables italiens.

Marco Rubio a atterri à l’aéroport de Ciampino sous haute sécurité avant de se rendre au Vatican, selon l’agence italienne ANSA.

Accompagné de l’ambassadeur américain près le Saint-Siège, Brian Burch, le chef de la diplomatie américaine a été accueilli au Vatican par Mgr Petar Rajic, avant de rejoindre le palais apostolique pour une rencontre avec le pape Léon XIV.

L’entretien à huis clos entre le souverain pontife et Marco Rubio devrait durer environ une demi-heure. Le secrétaire d’État américain doit ensuite rencontrer le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin.

Marco Rubio doit également s’entretenir vendredi au palais Chigi avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

Cette visite intervient dans un contexte d’intenses efforts diplomatiques impliquant les États-Unis, l’Europe et le Vatican sur les questions de sécurité internationale et les dossiers géopolitiques.

Selon ANSA, le Premier ministre polonais Donald Tusk se trouvait également au Vatican jeudi matin et a rencontré le pape peu avant l’arrivée de Marco Rubio.

Cette rencontre intervient après que le président américain Donald Trump a accusé le pape « de mettre en danger de nombreux catholiques », affirmant que le souverain pontife « considère acceptable que l’Iran dispose de l’arme nucléaire », lors d’un entretien accordé cette semaine à l’animateur radio Hugh Hewitt.

Ces déclarations marquent une nouvelle montée des tensions entre la Maison-Blanche et le Vatican, après les critiques formulées précédemment par le pape contre la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Marco Rubio est lui-même catholique et a reçu sa première communion dans l’Église catholique en 1984.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy