Cette attaque est intervenue après la visite deux ministres du gouvernement de Transition dans la cité de Nangabanou Tembely pour témoigner du soutien des autorités aux populations affectées par les attaques du 6 mai ayant faits plusieurs morts

Mali : la région de Bandiagara de nouveau frappée par une attaque armée Cette attaque est intervenue après la visite deux ministres du gouvernement de Transition dans la cité de Nangabanou Tembely pour témoigner du soutien des autorités aux populations affectées par les attaques du 6 mai ayant faits plusieurs morts

AA / Bamako / Amarana Maiga



La région de Bandiagara, dans le centre du Mali, a de nouveau été la cible d’une attaque armée mardi, quelques jours seulement après des violences meurtrières ayant fait plus de cinquante morts dans plusieurs localités de la zone, selon des sources locales.



Des assaillants armés ont attaqué ce 12 mai la commune rurale de Kendié, où ils ont pillé presque toutes les boutiques et magasins de la localité, ont rapporté des habitants joints par Anadolu.



Selon les mêmes sources, les assaillants ont emporté des marchandises et divers matériels à bord de trois tricycles avant de quitter les lieux. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée lors de cette attaque, mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.



Cette nouvelle incursion intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans la région de Bandiagara, récemment endeuillée par plusieurs attaques attribuées à des hommes armés non identifiés.



La semaine dernière, les villages de Gomossogou, dans le cercle de Diallassagou, et de Kori-Kori, dans la commune rurale de Doucombo, avaient été simultanément attaqués, faisant plus de cinquante morts, selon des sources locales et administratives.



Dans un communiqué publié jeudi dernier, le gouverneur de la région de Bandiagara, le Colonel-major Olivier Diassana, avait dénoncé des « attaques terroristes simultanées, lâches et barbares » ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés.



À la suite de ces violences, deux ministres du gouvernement de Transition se sont rendus dans la cité de Nangabanou Tembely pour témoigner du soutien des autorités aux populations affectées.



La délégation était conduite par le ministre d’État chargé de la Réconciliation ainsi que par le ministre de la Santé, accompagnés de plusieurs responsables administratifs et sécuritaires.



Au cours des échanges avec les populations, les autorités locales ont plaidé pour un renforcement des dispositifs de sécurité afin d’assurer la protection des personnes et de leurs biens dans la région.



Le gouvernement malien a également annoncé une aide humanitaire composée de 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil et d’une enveloppe de 20 millions de francs CFA au profit des populations touchées, au nom du président de la Transition.



Les Forces de défense et de sécurité restent mobilisées dans la zone, tandis que des opérations sont en cours pour retrouver les auteurs des récentes attaques, selon les autorités régionales.

