Selon Abdoulaye Diop, l’ouverture des autorités maliennes au dialogue avait déjà été exprimée dans le cadre des Assises nationales de la refondation ainsi que du dialogue inter-malien

Mali : Bamako exclut tout dialogue avec les groupes armés « terroristes », selon le chef de la diplomatie Selon Abdoulaye Diop, l’ouverture des autorités maliennes au dialogue avait déjà été exprimée dans le cadre des Assises nationales de la refondation ainsi que du dialogue inter-malien

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le gouvernement malien n’envisage « pas de dialogue avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi », a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors d’un échange avec des diplomates à Bamako, affirmant que les autorités maintiennent leur stratégie sécuritaire face aux récentes attaques dans le pays.

« Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n’envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années », a indiqué le ministre jeudi 7 mai.

Selon Abdoulaye Diop, l’ouverture des autorités maliennes au dialogue avait déjà été exprimée dans le cadre des Assises nationales de la refondation ainsi que du dialogue inter-malien. Il a toutefois accusé le Front de libération de l’Azawad (FLA) de s’être davantage rapproché d’Al-Qaïda, affirmant que le mouvement avait « librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l’Organisation des Nations unies ».

Le ministre a également assuré que les institutions maliennes restaient « fortes » malgré les attaques récentes et la « tentative de renversement des autorités », évoquant un renforcement de la continuité institutionnelle avec l’attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l’État et la nomination du général Oumar Diarra comme ministre délégué auprès du président.

Abdoulaye Diop a annoncé qu’une enquête avait été ouverte le 1er mai par le procureur du tribunal militaire de Bamako. Selon lui, les investigations ont permis « d’identifier et d’appréhender des personnes civiles comme militaires liées à la planification, à la coordination et à l’exécution de ces attaques ».

Le chef de la diplomatie malienne a par ailleurs affirmé que les forces armées et de sécurité poursuivaient leurs missions « avec courage, professionnalisme et détermination », assurant que des mesures de sécurité renforcées avaient été prises sur l’ensemble du territoire, notamment autour des missions diplomatiques et consulaires.

Il a également assuré que l’aéroport international Président-Modibo-Keïta de Bamako restait opérationnel et que « les livraisons de kérosène se poursuivent régulièrement », estimant qu’« il n’y a aucune contrainte logistique opérationnelle » pour les compagnies aériennes desservant la capitale malienne.

« Le Mali a certes été frappé (…) mais le Mali ne s’avérera pas », a conclu Abdoulaye Diop devant les représentants diplomatiques et les organisations internationales présents à Bamako.

Le Mali fait face à une insécurité persistante depuis 2012, avec des groupes armés opérant sur une grande partie du territoire. La situation a évolué au fil des transitions politiques depuis 2020 et des changements dans les alliances militaires.