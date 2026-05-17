- Donald Trump devrait accueillir Xi Jinping à Washington cet automne, tandis que les deux gouvernements ont déclaré qu'ils se soutiendraient mutuellement en tant qu'hôtes des sommets du G20 et de l'APEC plus tard cette année

Maison Blanche : Trump et Xi Jinping sont parvenus à des accords commerciaux et de sécurité lors de leur sommet en Chine - Donald Trump devrait accueillir Xi Jinping à Washington cet automne, tandis que les deux gouvernements ont déclaré qu'ils se soutiendraient mutuellement en tant qu'hôtes des sommets du G20 et de l'APEC plus tard cette année

AA / Istanbul / Esra Tekin

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping sont parvenus cette semaine à une série d'accords visant à stabiliser les relations entre Washington et Pékin lors de la première visite d'un président américain en République populaire de Chine depuis 2017, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont convenu que les États-Unis et la Chine devraient poursuivre ce qu'ils ont décrit comme une relation constructive basée sur la stabilité stratégique, l'équité et la réciprocité, indique le communiqué.

Trump devrait accueillir Xi Jinping à Washington cet automne, tandis que les deux gouvernements ont déclaré qu'ils se soutiendraient mutuellement en tant qu'hôtes des sommets du G20 et de l'APEC plus tard cette année.

Les discussions ont également porté sur des questions majeures de sécurité internationale.

Selon le communiqué, Trump et Xi Jinping ont convenu que l'Iran ne devait pas obtenir d'arme nucléaire et ont appelé à la réouverture du détroit d'Hormuz, affirmant qu'aucun pays ou organisation ne devrait être autorisé à y imposer des droits de passage.

Le communiqué précise que les deux dirigeants ont également réaffirmé leur objectif commun de dénucléarisation de la Corée du Nord.

Il ajoute que l'accord a établi deux nouvelles institutions bilatérales : le Conseil du commerce États-Unis-Chine (US-China Board of Trade) et le Conseil de l'investissement États-Unis-Chine (US-China Board of Investment).

Le Conseil du commerce est destiné à aider les deux gouvernements à gérer le commerce des biens non sensibles, tandis que le Conseil de l'investissement servira de forum de gouvernement à gouvernement pour les questions liées à l'investissement.

Le communiqué détaille également plusieurs engagements économiques de la part de la Chine, notamment des mesures relatives aux terres rares et à d'autres minéraux critiques tels que l'yttrium, le scandium, le néodyme et l'indium.

Pékin a déclaré qu'elle répondrait aux préoccupations des États-Unis concernant les pénuries de la chaîne d'approvisionnement et les restrictions sur la production de terres rares et les équipements de transformation.

La Chine a également approuvé un achat initial de 200 avions Boeing pour les compagnies aériennes chinoises, marquant ainsi son premier engagement à acheter des avions Boeing fabriqués aux États-Unis depuis 2017.

Le communiqué indique en outre que l'accord profitera aux emplois manufacturiers aux États-Unis.

Dans le secteur de l'agriculture, la Chine s'est engagée à acheter pour au moins 17 milliards de dollars par an de produits agricoles américains en 2026, 2027 et 2028, en plus des engagements d'achat de soja pris en octobre 2025.

Pékin a également rétabli l'accès au marché pour le bœuf américain en renouvelant les agréments expirés pour plus de 400 établissements de bœuf américains et en en ajoutant de nouveaux.

La Chine a déclaré qu'elle travaillerait avec les régulateurs américains pour lever les suspensions restantes sur les établissements de bœuf américains, selon le communiqué.

Elle a également repris ses importations de volaille en provenance des États américains certifiés sans grippe aviaire hautement pathogène par le ministère de l'Agriculture des États-Unis.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh