Les États-Unis ont annoncé une aide alimentaire de 48 milliards d’ariary (10,5 millions de dollars américains) pour soutenir plus de 560 000 personnes touchées par la crise alimentaire dans le sud de Madagascar

Madagascar : Plus de 1,8 million de personnes menacées par l’insécurité alimentaire Les États-Unis ont annoncé une aide alimentaire de 48 milliards d’ariary (10,5 millions de dollars américains) pour soutenir plus de 560 000 personnes touchées par la crise alimentaire dans le sud de Madagascar

AA/ Antananarivo / Carinah Mamilalaina



Plus de 1,8 million de malgaches devraient faire face à une grave insécurité alimentaire cette année 2026. Parmi eux, plus d’un demi-million d’enfants souffrent de malnutrition aiguë et ont besoin d’une aide urgente en nourriture et en soutien nutritionnel.



Cette situation est aggravée par les effets répétés des catastrophes climatiques. Les cyclones et inondations dans le nord et l’est, ainsi que la sécheresse persistante dans le sud et le sud-est, continuent de détruire les récoltes et de fragiliser les familles.



C’est dans ce contexte que les États-Unis ont remis une nouvelle aide alimentaire à Toliara, au sud de la Grande île. Cette aide a été présentée par la chargée d’affaires américaine Stephanie Arnold, lors d’une cérémonie officielle.



Pour répondre à cette crise, les États-Unis mobilisent plus de 48 milliards d’ariary (10,5 millions USD), mis en œuvre avec le soutien du Programme alimentaire mondial. Une première cargaison de plus de 5 000 tonnes de sorgho sera distribuée dans les zones les plus touchées.



Cette assistance permettra de soutenir environ 560 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire grave, notamment des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes.



Selon la représentante de l’Ambassade des États-Unis à Madagascar, cette aide vise d’abord à répondre à l’urgence humanitaire. Elle a rappelé que derrière les chiffres se trouvent des familles en difficulté, qui ont perdu leurs moyens de subsistance.



Ce cadre a également expliqué que cette intervention s’inscrit dans une vision plus large. « L’objectif est non seulement de répondre aux besoins immédiats, mais aussi d’aider Madagascar à renforcer ses capacités pour mieux faire face aux crises futures » a-t-elle déclaré. Cela passe notamment par le soutien au développement local et à l’amélioration des conditions économiques, afin de réduire progressivement la dépendance à l’aide extérieure.