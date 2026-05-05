Emmanuel Macron estime que l’avenir de l’Arménie s’inscrit dans une « trajectoire européenne », jugeant que l’élargissement de l’UE n’est « pas la seule voie » à court terme

Macron plaide pour une « trajectoire européenne » de l’Arménie et appelle à la désescalade au Moyen-Orient Emmanuel Macron estime que l’avenir de l’Arménie s’inscrit dans une « trajectoire européenne », jugeant que l’élargissement de l’UE n’est « pas la seule voie » à court terme

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé mardi, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à Erevan, le soutien de la France à la trajectoire européenne de l’Arménie, tout en appelant à la désescalade au Moyen-Orient et à la stabilité des relations commerciales transatlantiques.

Une Arménie engagée sur la voie européenne

Macron a salué les « progrès considérables » réalisés par l’Arménie depuis 2018, mettant en avant son choix de la paix, la consolidation de sa démocratie et une croissance économique soutenue, proche de 6 % en moyenne ces dernières années.

« L’avenir de l’Arménie est européen », a-t-il affirmé, tout en soulignant que l’intégration à l’Union européenne reste un processus « exigeant » qui dépendra des choix souverains du pays. Emmanuel Macron a également jugé que l’élargissement de l’UE n’est « pas la seule voie » à court terme.

Le président français a toutefois insisté sur la nécessité d’agir sans attendre, en s’appuyant notamment sur la Communauté politique européenne, qu’il a présentée comme un espace de coopération concrète en matière de sécurité, d’énergie et de protection des démocraties.

Renforcement du partenariat franco-arménien

La visite d’État a permis de consolider les relations bilatérales, marquées par la signature d’un partenariat stratégique, notamment dans le domaine de la défense, visant à soutenir la modernisation des forces armées arméniennes et à renforcer la souveraineté du pays.

Macron a également mis en avant les investissements européens via les initiatives de connectivité et le programme Global Gateway, ainsi que les projets menés avec l’Agence française de développement dans les secteurs des infrastructures, de l’eau et du développement durable.

Il a rappelé que la France avait mobilisé 32 millions d’euros d’aide humanitaire après la guerre de 2020 au Haut-Karabagh, saluant également l’engagement des collectivités territoriales et de la société civile.

Soutien au processus de paix régional

Le chef de l’État français a salué le « choix courageux de la paix » opéré par Erevan dans ses relations avec l’Azerbaïdjan, évoquant des « développements positifs » tels que des échanges économiques et des initiatives de coopération.

Il a appelé à la réouverture des frontières dans le Caucase du Sud afin de transformer la région en corridor stratégique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, et à dépasser les logiques d’influence héritées des « conflits d’empires ».

Mise en garde contre les ingérences et les désinformations

Interrogé sur les accusations d’ingérence, Macron a distingué entre un soutien politique « assumé » et les « manipulations de l’information » visant à déstabiliser les processus démocratiques.

Il a dénoncé des actions attribuées à la Russie, notamment via des campagnes de désinformation, affirmant que celles-ci « falsifient la démocratie ».

Appel à la désescalade dans le détroit d’Ormuz

Sur le plan international, le président français a appelé à « la cessation de toute hostilité » après des tensions dans le détroit d’Ormuz, insistant sur la nécessité de garantir la liberté de navigation.

Il a condamné les attaques visant les Émirats arabes unis et plaidé pour une reprise des négociations diplomatiques avec l’Iran, avertissant que toute escalade « nourrit la guerre ».

Relations UE–États-Unis : « privilégier la stabilité »

Enfin, évoquant les tensions commerciales avec Washington, Macron a défendu un commerce « libre et juste » dans le respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Il a averti que l’UE dispose d’instruments pour répondre à d’éventuelles mesures coercitives, tout en appelant à éviter une escalade.

« Les États-Unis et l’Union européenne ont bien mieux à faire que d’agiter des menaces de déstabilisation », a-t-il déclaré, plaidant pour un climat de « stabilité et de confiance ».

Le président français effectue actuellement une visite d'Etat en Arménie après être arrivé dimanche dans le cadre de la 8e réunion de la Communauté politique européenne. La réunion s'est tenue lundi à Erevan en présence de plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement européens, autour des questions de sécurité continentale, de résilience économique et de coordination diplomatique face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Créée en 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron, la Communauté politique européenne rassemble les États membres de l’Union européenne ainsi qu’une vingtaine de pays partenaires du continent.