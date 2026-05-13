Le Premier ministre Abiy Ahmed qualifie la troisième visite officielle du président français Emmanuel Macron depuis 2019 de reflet d’une « forte amitié »

Macron en visite en Éthiopie alors que la France renforce son engagement dans la Corne de l’Afrique Le Premier ministre Abiy Ahmed qualifie la troisième visite officielle du président français Emmanuel Macron depuis 2019 de reflet d’une « forte amitié »

AA / Addis Abeba / Sadik Kedir

Le président français Emmanuel Macron est arrivé mercredi à Addis-Abeba pour une visite officielle en Éthiopie, axée sur le renforcement des relations bilatérales et les enjeux régionaux dans la Corne de l’Afrique.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accueilli Emmanuel Macron, qualifiant cette troisième visite officielle du chef de l’État français en Éthiopie depuis 2019 de reflet de « la forte amitié » entre les deux pays.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Abiy Ahmed a indiqué que les deux dirigeants attendaient avec intérêt « des discussions constructives ».

La visite d’Emmanuel Macron intervient dans un contexte d’intense activité diplomatique dans la Corne de l’Afrique, marqué par des tensions régionales, les enjeux de sécurité en mer Rouge et les recompositions géopolitiques dans la région.

La France cherche à renforcer sa présence politique et économique en Afrique de l’Est, tandis que l’Éthiopie multiplie les initiatives pour reconstruire ses partenariats internationaux après plusieurs années de conflit et de difficultés économiques.

Paris et Addis-Abeba ont ces dernières années renforcé leur coopération dans les domaines de la défense, du patrimoine culturel, des infrastructures et du développement économique, la France s’imposant comme l’un des principaux partenaires européens de l’Éthiopie.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore