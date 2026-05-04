Le chef de l’État ukrainien a par ailleurs indiqué qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à Kiev concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou

L'Ukraine annonce un cessez-le-feu avec la Russie « à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai » Le chef de l’État ukrainien a par ailleurs indiqué qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à Kiev concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky a précisé qu’aucune requête officielle n’avait été formulée auprès de l’Ukraine concernant la « cessation des hostilités » évoquée par la Russie lors des festivités du "Jour de la Victoire".

« Dans le temps restant jusqu’à ce moment, il est réaliste de faire en sorte que le silence s’installe », a-t-il déclaré sur le réseau social X, propriété d’une entreprise américaine.

Toutefois, la publication ne mentionne pas explicitement la durée du cessez-le-feu. Néanmoins, l’agence de presse publique Ukrinform a indiqué que celui-ci débuterait le 6 mai.

Par ailleurs, le président ukrainien a assuré que Kiev répondrait de manière réciproque une fois la trêve entrée en vigueur.

« Il est temps pour les dirigeants russes de prendre de véritables mesures pour mettre fin à leur guerre, d’autant plus que le ministère russe de la Défense estime ne pas pouvoir organiser un défilé à Moscou sans l’accord tacite de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense avait annoncé un cessez-le-feu avec l’Ukraine pour les 8 et 9 mai, « en l’honneur de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ».

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe de la Défense a indiqué que Moscou prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité des célébrations, en référence à une déclaration de Volodymyr Zelensky « contenant des menaces de frapper Moscou précisément le 9 mai ».

« Si le régime de Kiev tente de mettre en œuvre ses plans criminels visant à perturber la célébration du 81e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles en représailles contre le centre de Kiev », a ajouté le ministère.

Enfin, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu mercredi par téléphone avec le président américain Donald Trump, proposant un cessez-le-feu en Ukraine durant la période des célébrations du Jour de la Victoire.

Selon Yury Ushakov, conseiller diplomatique du Kremlin, Donald Trump aurait soutenu cette initiative.