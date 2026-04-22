Le groupe allemand ajuste son réseau court-courrier face aux répercussions du conflit iranien, tout en limitant l’impact sur sa capacité globale

Lufthansa supprime 20 000 vols cet été pour contenir la hausse des coûts du carburant Le groupe allemand ajuste son réseau court-courrier face aux répercussions du conflit iranien, tout en limitant l’impact sur sa capacité globale

AA / Istanbul

Le groupe aérien allemand Lufthansa a annoncé mardi la suppression d’environ 20 000 vols court-courriers de son programme estival jusqu’en octobre, afin de réduire ses coûts de carburant en forte hausse depuis le début du conflit avec l’Iran.

Ces ajustements devraient entraîner une baisse de capacité inférieure à 1 % en sièges-kilomètres offerts (ASK), indicateur de l’offre de transport aérien, tout en permettant d’économiser plus de 40 000 tonnes de kérosène, a précisé le groupe.

Les réductions concernent principalement des liaisons court-courriers jugées non rentables au départ de Francfort et Munich. Parallèlement, Lufthansa prévoit de renforcer certaines dessertes existantes depuis ses hubs de Zurich, Vienne et Bruxelles, dans le cadre d’une optimisation globale de son réseau réparti sur six plateformes européennes.

Une première phase d’ajustements à court terme, couvrant les opérations jusqu’au 31 mai, a déjà été mise en œuvre. Depuis mardi, environ 120 vols quotidiens ont été annulés, les passagers concernés ayant été informés, selon la compagnie.

Au moins trois destinations ont été temporairement retirées du programme, dont Bydgoszcz et Rzeszow en Pologne, ainsi que Stavanger en Norvège. En outre, dix liaisons seront redirigées via d’autres hubs du groupe, notamment celles desservant Heringsdorf, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat et Wroclaw.

Le groupe indique que ces mesures visent à améliorer l’efficacité de son réseau européen tout en préservant l’accès à son réseau long-courrier, en particulier les correspondances internationales.

Lufthansa a également précisé que son approvisionnement en carburant est sécurisé pour les prochaines semaines et qu’elle recourt à des achats physiques et à des instruments de couverture des prix pour atténuer l’impact de la hausse des coûts.

Une révision de la planification des lignes à moyen terme, incluant d’éventuels nouveaux ajustements sur le court-courrier pour la saison estivale, sera publiée fin avril ou début mai, a ajouté le groupe.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy