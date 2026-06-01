La haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères plaide également pour un partenariat plus tourné vers l’avenir entre Bruxelles et Islamabad

L'UE appelle à la poursuite des discussions États-Unis - Iran et salue le rôle de médiateur du Pakistan La haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères plaide également pour un partenariat plus tourné vers l’avenir entre Bruxelles et Islamabad

La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a appelé lundi à la poursuite des négociations entre les États-Unis et l’Iran, tout en saluant le rôle du Pakistan dans la facilitation du dialogue entre les deux parties.

« Il s’agit d’un conflit qui a des répercussions sur le monde entier, notamment sur les prix de l’énergie et des engrais. C’est pourquoi il est essentiel que le cessez-le-feu soit maintenu et que les discussions se poursuivent », a déclaré Kallas lors de son discours d’ouverture à l’occasion du 8e Dialogue stratégique UE-Pakistan à Islamabad, aux côtés du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar.

Elle a félicité Islamabad pour sa contribution à l’organisation de discussions directes entre Washington et Téhéran, visant à parvenir à un règlement négocié du conflit.

Le Pakistan joue actuellement un rôle de médiateur entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février. Les combats ont cessé le 8 avril après qu’Islamabad a contribué à l’obtention d’un cessez-le-feu.

« Nous évoluons dans un environnement géopolitique contesté, avec des tensions partout et un risque réel d’escalade. Nous partageons également la priorité de renforcer un ordre international fondé sur des règles », a ajouté Kallas.

Cette visite constitue son premier déplacement au Pakistan depuis sa prise de fonctions en tant que haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que vice-présidente de la Commission européenne.

« Nous œuvrons pour la stabilité régionale et mondiale, ce qui est dans notre intérêt commun », a-t-elle affirmé.

Soulignant la dynamique positive des relations bilatérales, Kallas a appelé à développer un partenariat plus ambitieux et tourné vers l’avenir entre l’Union européenne et le Pakistan.

Elle a indiqué que ses échanges avec Ishaq Dar porteraient notamment sur le renforcement de la coopération dans les domaines du climat, des infrastructures numériques, de la migration et de la mobilité, ainsi que sur les évolutions régionales et internationales.

De son côté, Ishaq Dar a insisté sur l’importance du maintien d’un dialogue stratégique régulier entre le Pakistan et l’Union européenne.

Il a indiqué être resté en contact étroit avec Kaja Kallas sur plusieurs dossiers, notamment le conflit entre le Pakistan et l’Inde l’an dernier ainsi que la guerre en cours entre les États-Unis et l’Iran.

L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Pakistan. Dans le cadre du régime préférentiel GSP+, le pays bénéficie d’un accès en franchise ou à droits réduits pour une grande partie de ses exportations vers les marchés européens.

Ce statut, accordé pour la première fois en 2014, a été prolongé jusqu’en 2027 après le vote du Parlement européen, en octobre 2023, en faveur du maintien de ce dispositif pour les pays en développement éligibles, dont le Pakistan.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba