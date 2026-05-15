L'ONU se dit "alarmée" après qu’un de ses véhicules humanitaires a été frappé à deux reprises par des drones en Ukraine

Rabia İclal Turan
15 Mai 2026•Mise à jour: 15 Mai 2026
AA / Washington / Rabia Iclal Turan
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit « alarmé » après qu’un véhicule humanitaire clairement identifié des Nations unies a été frappé à deux reprises par des drones mercredi dans la ville ukrainienne de Kherson, malgré une coordination préalable avec les deux parties, a indiqué vendredi son porte-parole.
« Le véhicule clairement identifié faisait partie d’une mission humanitaire interagences dirigée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), dont les déplacements avaient été notifiés aux parties bien à l’avance », a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, dans un communiqué.
L’ONU n’a attribué l’attaque à aucun des deux camps et a indiqué travailler à « établir l’ensemble des faits entourant cet incident ».
« Le secrétaire général réitère que le droit international, y compris le droit international humanitaire, doit être respecté en toutes circonstances », a ajouté Haq.
« Les civils et les biens de caractère civil, y compris le personnel humanitaire et les équipements utilisés dans les opérations de secours, doivent être respectés et protégés en permanence. »
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme