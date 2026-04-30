La collection de la famille du milliardaire Joe Lewis devrait dépasser 204 millions de dollars lors de la vente de juin chez Sotheby’s

Londres : des chefs-d’œuvre de Klimt, Matisse et Freud seront mis aux enchères pour un record La collection de la famille du milliardaire Joe Lewis devrait dépasser 204 millions de dollars lors de la vente de juin chez Sotheby’s

AA / Istanbul / Hazel Belkis Belge

Une importante collection de chefs-d’œuvre de l’art moderne appartenant au milliardaire Joe Lewis et à sa fille Vivienne sera mise aux enchères par Sotheby’s à Londres en juin, la vente devant dépasser 150 millions de livres sterling (204 millions de dollars) et pouvant potentiellement établir un record pour la capitale britannique.

La collection comprend des œuvres d’Egon Schiele, Amedeo Modigliani, Francis Bacon, Chaim Soutine et Gustave Caillebotte, ainsi que de Gustav Klimt, Henri Matisse et Lucian Freud. Sotheby’s a précisé que de nombreuses œuvres n’ont pas été présentées sur le marché depuis plusieurs décennies.

Les ventes de juin, ainsi que les ventes connexes prévues dans la même période, pourraient constituer la semaine d’enchères la plus élevée jamais organisée à Londres.

Le président de Sotheby’s Europe, Oliver Barker, a déclaré au Guardian que la collection représente une concentration rare d’œuvres de qualité muséale, en particulier dans la peinture figurative moderne.

« Beaucoup n’ont pas été vues sur le marché depuis des décennies, voire jamais, ce qui témoigne à la fois de leur rareté et de leur importance dans l’histoire de l’art », a-t-il indiqué.

Barker a qualifié la vente de « moment historique », notant qu’elle suit la vente de la collection Pauline Karpidas en septembre, qui avait atteint 101 millions de livres sterling (137 millions de dollars) et établi un record à Londres pour une enchère d’un seul propriétaire.

Il a ajouté que cette vente avait contribué à restaurer la confiance sur le marché international de l’art.

« La vente était la preuve tangible que les collectionneurs du monde entier sont profondément inspirés par des collections construites selon une vision singulière, marquée par la cohérence, la rareté et l’histoire », a-t-il déclaré.

Les pièces phares de la collection Lewis seront exposées à New York et à Londres avant la vente.

Parmi les œuvres principales figure le portrait en pied de Klimt de 1902, Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsovanyi), estimé entre 20 et 30 millions de livres sterling (27 à 40 millions de dollars). Ce tableau, anciennement détenu par un mécène de l’artiste, avait été volé par les nazis à Vienne et a récemment été exposé à la Neue Galerie.

Barker a expliqué que présenter la collection à Londres représente un « moment complet », ajoutant que les œuvres seront mises en valeur avec un soin exceptionnel, reflétant leur importance culturelle.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz